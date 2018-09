Organizátori Big Air v Kremnici avizujú,že v zime dajú podujatiu pauzu

11. ročník športovo-hudobného festivalu Big Air na Štefánikovom námestí v Kremnici 10. februára 2018. Foto: TASR - Branislav Račko 11. ročník športovo-hudobného festivalu Big Air na Štefánikovom námestí v Kremnici 10. februára 2018. Foto: TASR - Branislav Račko

Kremnica 22. septembra (TASR) - Zábavno-súťažná šou Big Air v meste, ktorá je už tradičnou súčasťou ponuky kremnických podujatí, sa túto zimu konať nebude. Organizátori však už teraz avizujú, že diváci sa môžu tešiť na letnú verziu podujatia.O tom, že sa túto zimu nebude zimný Big Air v meste 2019 konať, rozhodol organizačný tím len pred niekoľkými dňami. „Dôvodov bolo niekoľko, no ten hlavný je asi potreba oddýchnuť si po organizačne extrémne náročných posledných podujatiach. Chceme načerpať nové sily aj motiváciu do ďalších ročníkov,“ vysvetlil za organizátorov Ondrej Horváth.V závislosti od situácie na miestnom kúpalisku a dohody s majiteľom sa však chcú v lete 2019 pokúsiť o usporiadanie druhého ročníka letnej verzie BAVM. Horváth zároveň avizuje, že v roku 2020 čaká organizátorov veľká výzva.„V roku 2020 chceme zimný Big Air v meste zaradiť do série pretekov európskeho pohára v snowboardingu a freestyle lyžovaní. Toto rozhodnutie je ambiciózne, no po poslednom ročníku sme dospeli k záveru, že Kremnica na to potenciál má a my sme to schopní zvládnuť. Je to však už vysoká liga a musíme sa na to dobre pripraviť,“ dodal Horváth.Za uplynulý rok sa kremnickému občianskemu združeniu FRST Crew podarilo zorganizovať dva úspešné ročníky tejto akcie. V auguste 2017 sa na kúpalisku Katarína po prvý raz konal letný Big Air v meste. Po rokoch, aj keď len na niekoľko dní, opäť ožil tento areál, a to nielen freestyle adrenalínovou súťažou, ale aj hudobným festivalom. Následne vo februári 2018 organizátori pripravili v poradí už 11. ročník zimného podujatia Big Air v meste.