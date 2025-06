Organizátori festivalu Rubicon reagujú na protest proti vystúpeniu Kanyeho Westa, vznikla aj protipetícia

Kritizované názory

Festival nie je politickým podujatím

Protest proti vystúpeniu rapera na festivale

Protipetícia na seba nenechala dlho čakať

26.6.2025 (SITA.sk) - Organizátori festivalu Rubicon zareagovali na petíciu proti účinkovaniu Kanye Westa , vznikla aj protipetícia. "V posledných dňoch sme zaznamenali verejné reakcie, petície a obavy zo strany viacerých organizácií ohľadom vystúpenia svetoznámeho umelca YE na Rubicon Festivale 2025 v Bratislave," napísali organizátori na domovskej stránke festivalu.Upozornili, že sloboda prejavu je základným pilierom demokratickej spoločnosti, a že umenie bolo vždy priestorom na hľadanie pravdy, vyjadrenie identity či konfrontácie názorov - aj tých kontroverzných. "Každý má právo na vlastný názor, pokiaľ jeho prejavy nevedú k násiliu alebo nenávisti," vyhlásili organizátori festivalu.Názory Kanyeho Westa boli podľa organizátorov právom kritizované, čo viedlo v konečnom dôsledku aj k ukončeniu spoluprác s viacerými globálnymi značkami. Organizátori však upozornili, že raper Ye následne svoje vyjadrenia zmazal, verejne sa ospravedlnil a priznal, že potreboval čas na sebareflexiu a odbornú pomoc.Organizátori Rubiconu pripomenuli, že v jednom zo svojich oficiálnych vyhlásení hudobník uviedol, že ľutuje svoje slová a spôsob, akým boli vnímané. "Moje úmysly nikdy neboli o tom šíriť nenávisť. Som umelec, nie politik. Som človek, ktorý robí chyby, učí sa z nich a ide ďalej," uviedol raper vo svojom vyhlásení."Ye je globálna popkultúrna ikona, držiteľ 24 cien Grammy, módny vizionár a umelec, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj modernej hudby, dizajnu aj spoločenskej debaty. Na Rubicon Festival bol pozvaný výlučne kvôli svojej tvorbe a jej obrovskej kultúrnej hodnote," zdôraznili organizátori s tým, že festival nie je politickým podujatím."Sme apolitickí a odmietame byť zneužití na akýkoľvek ideologický boj. Našou misiou je prinášať na Slovensko výnimočné hudobné zážitky, inšpiratívnych umelcov a spájať ľudí bez ohľadu na názory, vieru či pôvod," uzavreli organizátori Rubiconu s tým, že účasť hudobníka má významný ekonomický a spoločenský prínos, a to zviditeľnenie Slovenska na globálnej hudobnej mape, zvýšenie cestovného ruchu a mediálneho záujmu o Bratislavu.Proti vystúpeniu rapera na hip-hopovom festivale Rubicon, ktorý sa uskutoční 18. až 20. júla v bratislavskej Záhorskej Bystrici, protestuje mesto, občianske iniciatívy, aktivisti, ale aj známe osobnosti. Iniciatíva Mier Ukrajine , ktorá chce účasti hudobníka zabrániť petíciou "Kanye West nepatrí do Bratislavy", upozornila, že Kanye West, známy aj ako Ye, otvorene obdivuje ideológiu najtemnejšieho obdobia moderných svetových dejín, a to ideológiu nacistického režimu.Signatári petície ďalej upozornili, že vo svojej hudobnej tvorbe glorifikuje osobu Adolfa Hitlera, ktorý bol zodpovedný za vznik najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, v ktorom zomreli milióny civilistov a vyhladzovali sa národy.Signatári pripomínajú v tejto súvislosti aj genocídu židovského obyvateľstva po celom svete. Hudobník tento rok vydal aj skladbu s názvom Heil Hitler, ktorú napríklad v Nemecku zakázali, a na svojom e-shope predával tričká so symbolom svastiky.Fanúšikovia však Kanyeho Westa na festivale Rubicon chcú, a protipetícia na seba nenechala dlho čakať. Hip-hopoví nadšenci tak spustili protipetíciu s názvom "Chceme Kanyeho Westa na Rubicone". Autor petície sa vyjadrili, že Rubicon má byť priestorom slobody prejavu, rozmanitosti názorov a umenia, kde majú mať miesto aj kontroverzné osobnosti."Nesúhlas neznamená cenzúru. Vyzývame preto organizátorov, aby neustúpili tlaku a ponechali Kanyeho Westa ako potvrdeného účastníka Rubiconu," píše sa v petícii. Petíciu proti vystúpeniu Kanyeho Westa k štvrtkovému dňu podpísalo viac ako 5 300 ľudí. Protipetíciu zatiaľ podpísalo iba vyše 30 ľudí.