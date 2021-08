Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí

Bratislava

Košice

Prešov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori návštevy pápeža Františka na Slovensku budú potrebovať pomoc takmer troch tisíc dobrovoľníkov. Informovala o tom na svojej webovej stránke Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Dobrovoľníkov potrebujú do. Záujemcovia sa môžu prihlásiť len online vopred, pretože na mieste táto možnosť nebude. Pomáhať budú s rozličnými činnosťami podľa potreby a väčšina sa zapojí do služby ešte pred samotnými podujatiami.Podmienkou je plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. V prípade, že má dobrovoľník od 16 do 18 rokov, potrebuje súhlas od rodiča. Pápež František príde na Slovensko v dňoch. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže (okr. Senica).V Bratislave hľadajú organizátori približne od 1 200 do 1 300 dobrovoľníkov. TK KBS priblížila, že aktuálne evidujú približne 500 dobrovoľníkov. Ich úlohou bude pomáhať pri príprave záverečnej časti programu.Ide o svätú omšu na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktorá sa uskutoční 15. septembra 2021. Dobrovoľníci však musia byť na mieste už od 14. septembra, aby absolvovali školenie od vedúcich sekcií.„Vekovú hranicu máme nastavenú na 16 rokov, povinnosťou je plné zaočkovanie,“ podotkla Monika Hricáková, ktorá zodpovedá za dobrovoľníkov v Šaštíne.V Košiciach bude potrebných približne 600 až 700 dobrovoľníkov. V súčasnosti je prihlásená približne jedna tretina z tohto počtu, teda 295 záujemcov.Potrební budú na záchytných parkoviskách, na železničnej a autobusovej stanici, na príjazdových cestách k miestam stretnutia – na Luníku IX, na Štadióne TJ Lokomotíva a priamo na miestach stretnutia v sektoroch. Pomáhať budú vo všetkých sektoroch, kde bude väčšia koncentrácia ľudí.„Minimálny vek dobrovoľníka pre Košice je 18 rokov. Dobrovoľníkom sa môže stať každý plne zaočkovaný záujemca, budeme veľmi vďační aj za zrelých dobrovoľníkov vo veku 30+, 40+, 50+, jednoducho každý s ochotným srdcom a zdravými rukami,“ uviedla koordinátorka dobrovoľníkov za Košice Adriana Čurajová.V Prešove majú zatiaľ prihlásených približne 120 dobrovoľníkov, pričom potrebných je zhruba tisíc. Dobrovoľníkov potrebujú na záchytných parkoviskách, na informačno-technické úlohy v jednotlivých sektoroch a pri asistencii pri rozdávaní svätého prijímania. Pomáhať by mali aj v press-centre či pri usádzaní pozvaných hostí.Prihlásiť sa môže záujemca, ktorý má minimálne 18 rokov, je plne zaočkovaný a ochotný plniť zverené úlohy zodpovedne a do konca a prijať akúkoľvek potrebnú službu.