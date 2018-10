Organizátori Ryder Cupu prisľúbili podporu diváčke, ktorá prišla o oko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. októbra (TASR) - Organizátori prestížneho golfového Ryder Cupu prisľúbili pomoc diváčke, ktorá počas minulotýždňového podujatia vo Francúzsku prišla o zrak v pravom oku po nešťastnom zásahu loptičkou.uviedli organizátori.Štyridsaťdeväťročnú Corine Remandovú museli hospitalizovať po tom, čo ju minulý piatok zasiahla do hlavy loptička po dlhom odpale Brooksa Koepku. Následkom toho prišla o zrak v pravom oku a preto zvažuje právne kroky proti organizátorom. Tí podľa jej slov nedostatočne chránili divákov a neupozornili ich v predstihu krikom, že loptička letí do publika.Vedenie European Tour na to v utorok reagovalo vyhlásením, v ktorom ľutuje trvalé následky zranenia: