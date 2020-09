Organizátori to myslia s OH 2021 vážne. Oznámili dátum, kedy odštartuje pochodeň s olympijským ohňom

Symbol odolnosti a jednoty ľudí

Oheň bude putovať po celom Japonsku

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Japonskí organizátori podali svetu ďalší dôkaz o tom, že to myslia vážne s budúcoročnými olympijskými hrami. V pondelok informovali o tom, že pochodeň s olympijským ohňom odštartuje 25. marca v J-Village v Národnom futbalovom tréningovom centre v prefektúre Fukušima a počas necelých štyroch mesiacov zavíta do všetkých 47 prefektúr Japonska.Má ísť o takmer identickú trasu s tou, ktorá sa mala bežať aj tento rok. Organizátori napriek tomu upozorňujú na to, že im aj v štafete s ohňom pôjde o zníženie plánovaných nákladov. Toho času sa olympijský oheň nachádza v Tokiu.Olympijské hry po počiatočných komplikáciách s plnením kvalifikačných limitov napokon preložili o rok pre celosvetovú pandémiu koronavírusu. Nový termín OH v Tokiu je 23. júla - 8. augusta 2021 a organizátori ho chcú dodržať.Tohto roku sa olympijská pochodeň objavila v Japonsku 20. marca na vojenskej základni v Mijagu, kam ju doviezli letecky z Grécka. Organizátori jej dali meno "Plameň ozdravenia". Práve v tomto regióne v roku 2011 zemetrasenie a z toho plynúce silné vlny tsunami spôsobili prírodnú katastrofu, ktorá si vyžiadala 18 500 obetí."Chceme, aby sa naše olympijské hry stali symbolom odolnosti, jednoty a solidarity ľudí po pandémii koronavírusu. Nech sú svetielkom nádeje pre lepšiu budúcnosť," vyhlásili organizátori, cituje ich športový portál insidethegames.biz.Organizátori paralympijských hier v Tokiu zároveň potvrdili cestu paralympijskej pochodne. Bude sa konať v dňoch 12.- 24. augusta 2021.Oheň rovnako navštívi všetky japonské prefektúry, ale o deň skôr ako bolo pôvodne plánované.