Organizátori Wimbledonu túžia po fanúšikoch v hľadisku, chystajú sa na rôzne varianty

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne obľúbený grandslamový tenisový turnaj v londýnskom Wimbledone by sa mal v roku 2021 uskutočniť aj s obmedzeným množstvom fanúšikov v hľadiskách. Organizátori podujatia aktuálne tvrdo pracujú na tom, aby sa turnaj nekonal v komornej atmosfére napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu.Predstavitelia All England Clubu informovali, že sa chystajú na rôzne varianty, aby v prípade zmien situácie vedeli pružne reagovať. "Rozhodnutie o tom, koľko divákov plánujeme mať v našom areáli, si nechávame na čo najneskorší termín," uvádza sa vo vyhlásení. Vlani sa slávny Wimbledon nekonal prvýkrát od skončenia 2. svetovej vojny.Podujatie sa uskutoční na trávnatých dvorcoch v Londýne od 28. júna do 11. júla. Organizátori už teraz informovali, že hráči a ich realizačné tímy budú mať povinnosť bývať v oficiálnych turnajových hoteloch a nie v súkromných apartmánoch či vilách. "Aj keď je prísľub normálnej existencie už na horizonte, ešte v tom bode nie sme," informoval šéf All England Clubu Ian Hewitt.