Organizátorov výzvy za odstúpenie Šimkovičovej prekvapilo trestné oznámenie, vnímajú to ako pokus o zastrašovanie

28.1.2024 (SITA.sk) - Organizátorov výzvy za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) trestné oznámenie zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR prekvapilo.Neprekvapilo ich však preto, že by ho neočakávali, ale preto, lebo podľa nich „v momente podania nedáva z technického a procesného hľadiska žiadny zmysel".Ako zdôraznili v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla v mene organizačného výboru Ilona Németh, nepoznajú presný obsah trestného oznámenia, avšak z medializovaných informácií im vyplýva, že bolo zrejme podané na neznámeho páchateľa.„Ministerstvo v ňom spája motív údajnej „manipulácie petície“ s motívom údajného kybernetického útoku na facebookové a instagramové stránky ministerstva. Z dostupných informácií nevieme povedať, akú súvislosť vidí ministerstvo medzi oboma motívmi, vyjadríme sa preto k informáciám, ktoré sa týkajú údajnej manipulácie petície," uviedli.Organizačný výbor vylúčil akúkoľvek manipuláciu otvorenej výzvy organizátormi, zdôraznil, že ju priebežne monitorujú dátoví experti, ktorí nezachytili žiadne preukázateľné stopy kybernetického podvodu.„Stránka peticie.com neumožňuje podpísať výzvu viac ako jedenkrát s využitím tej istej mailovej adresy. Tomu, že sa v otvorenej výzve nachádzajú očividne falošné a recesistické podpisy typu Pamela Anderson, nie je možné počas samotného priebehu podpisovej akcie nijako zabrániť. Takéto podpisy však tvoria úplne nepatrný zlomok z celkového množstva podpisov," podotkol organizačný výbor.Dodal, že adresátke otvorenej výzvy bude predložený až zrevidovaný a skontrolovaný zoznam, očistený od problematických podpisov, či očividných duplikátov.„Nerozumieme, na základe akých informácií dospelo ministerstvo kultúry k tvrdeniam o tisícoch neidentifikovaných „hlasujúcich“ a duplicitných adries. Zo zverejneného zoznamu signatárov a signatárok totiž nie je žiadnym legálnym spôsobom možné určiť unikátne emailové ID podpisujúcich, ani identifikovať duplicity," uviedol organizačný výbor.Doplnili, že nechápu ani to, ako rezort dospel k tvrdeniam o „lineárnom náraste čísel hlasujúcich“, keďže zo štatistík na portáli s výzvou je očividné, že počet hlasujúcich nerástol lineárne.„Javí sa tiež, že ministerstvo kultúry pravdepodobne nevníma právny rozdiel medzi otvorenou výzvou, ktorej hlavným cieľom je mobilizovať verejný tlak vo vzťahu k určitej naliehavej spoločenskej téme a petíciou, ktorá z formálneho hľadiska musí spĺňať prísnejšie kritériá," myslí si organizačný výbor.Podanie trestného oznámenia vnímajú ako ďalší pokus o zastrašovanie zo strany MK SR, avšak bez reálneho základu alebo relevantnej argumentácie.„Práve takýto prístup ministerky a ministerstva, ktorý považujeme za nezlučiteľný s demokratickou spoločnosťou a právnym štátom, je hlavnou hybnou silou masívnej reakcie verejnosti na otvorenú výzvu, ktorú sa ministerstvo kultúry pod vedením ministerky Šimkovičovej snaží spochybniť," uzavrel petičný výbor.Zástupcovia kultúrnej obce požadujú okamžité odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej, za týmto účelom spustili otvorenú výzvu. Kritizovali viaceré kroky ministerstva i avizované zámery.Výzva bola uzatvorená 26. januára, od jej spustenia 17. januára vyzbierala viac ako 180-tisíc podpisov. Rezort kultúry podal pre výzvu za odstúpenie ministerky trestné oznámenie.Ako informoval hovorca MK SR Pavol Čorba, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR podali z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného prístupu do počítačového systému, sabotáže, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, poškodzovania cudzích práv a ďalších možných súvisiacich trestných činov.Ministerstvo tiež spochybnilo autenticitu a počet podpisov, vyslovilo názor, že petícia je cielene manipulovaná. Viaceré opozičné politické strany avizovali zámer iniciovať odvolávanie ministerky kultúry.