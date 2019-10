Organizovanie nepokojov bude dvoch Rusov stáť šesť rokov za mrežami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 4. októbra (TASR) - Na vyše šesť rokov väzenia v trestaneckej kolónii odsúdil v piatok ruský súd dvoch mužov za pokus o zorganizovanie "". Informuje o tom agentúra AFP.Jan Sidorov (19) a Vladislav Mordasov (23) protestovali podľa ruských tlačových agentúr pred budovou mestského zastupiteľstva v meste Rostov nad Donom ležiacom na juhu európskej časti Ruska.Tamojšia prokuratúra tvrdila, že okrem toho viedli v aplikácii na posielanie textových správ diskusnú skupinu napojenú na hnutie, ktoré je v Rusku zakázané ako "".V rovnakom prípade odsúdili aj tretieho muža, 19-ročného Viačeslava Šašmina. Tomu súd vymeral trojročné väzenie.," citovala z rozhodnutia súdu agentúra Interfax.Mordasovov právny zástupca pre Interfax povedal, že sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International uviedla, že traja odsúdení muži sú "", ktorých zadržali za to, že využili svoje právo na".Denis Krivošejev, ktorý je v Amnesty International zástupcom šéfa pre program východnej Európy a strednej Ázie, odsúdenie trojice označil za "", ktorý je "".Agentúra AFP v súvislosti s prípadom pripomína, že v Moskve vypukli ešte v júli pouličné protesty po tom, ako mestská volebná komisia odmietla ako kandidátov komunálnych volieb zaregistrovať asi 12 nezávislých a opozičných politikov, pričom ako dôvod uviedla formálne nedostatky v predložených podpisových hárkoch a ďalších dokladoch. Toto rozhodnutie malo za následok sériu protestných zhromaždení a pochodov, pričom časť z nich sa konala bez úradného povolenia. Do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí žiadajúcich slobodné a spravodlivé voľby.Polícia počas týchto júlových a augustových moskovských demonštrácií zadržala celkovo asi 3000 ľudí. Mnohých neskôr prepustili, šesť ľudí však dosiaľ ruské súdy odsúdili v súvislosti s týmito protestmi na väzenské tresty, a to v rozmedzí dvoch až štyroch rokov.