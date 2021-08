Originálne spojenie: Letná kolekcia Miklosko X Dedoles plná exkluzívnych kúskov

Plavky s originálnym dizajnom šetrné k životnému prostrediu

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Keď sa spojí hravosť so štýlom, zaručene vznikne niečo vzácne. Rovnako to bolo aj pri vzniku exkluzívnej letnej kolekcie, ktorú Dedoles pripravil v spolupráci s uznávaným módnym dizajnérom Ferom Mikloškom. Jej tvorba trvala takmer rok a milovníkom módy prinesie hravé kúsky, ktorými očaríte na pláži aj v meste. Typickým prvkom kolekcie je čiernobiela potlač so zaujímavými vzormi, ktoré odzrkadľujú vnútorný svet slovenského módneho tvorcu a výrazná limetkovo-neónová farba. Kombinácia týchto faktorov robí túto limitovanú edíciu neprehliadnuteľnou.Leto ešte nepovedala posledné slovo. Preto je čas obliecť si štýlové plavky od módneho návrhára Fera Mikloška, ktoré stvoril v spolupráci so šikovným tímom dizajnérov z Dedolesa. Pánov potešia pohodlné šortkové plavky , ktoré sú rozdelené na dve polovice. Nápaditý čierno-biely dizajn je doplnený o limetkovú šnúrku na zaväzovanie. Dámy si pri kolekcii Miklosko X Dedoles prídu na svoje až dvakrát. Všetky módne divy potešia jednodielne asymetrické plavky na jedno ramienko, ktoré sú doplnené o detail v podobe neónovo-limetkového opaska, ktorý zvýrazní krivky každej dámy. Nechýbajú ani dvojdielne bikiny, ktoré sú obojstranné. Bikiny sú tiež doplnené o šnúrky v kontrastnej limetkovej farbe. Plavky sú okrem svojho dizajnu výnimočné aj materiálom. Pri ich vytváraní boli použité vlákna z recyklovaných plastových fliaš a získali certifikát Global Recycled Standard.Nová kolekcia je doplnená aj o plážovú obuv, ktorá nemá páru. Na pláž, k bazénu či na prechádzku mestom, veselé šľapky z kolekcie Miklosko X Dedoles perfektne doladia váš letný outfit. V pohodlných šľapkách sa budú cítiť vaše nohy tak voľne a príjemne, že ich nebudete chcieť vyzuť. Ich výrazný dizajn je neprehliadnuteľný a zaručene budete nimi pútať pozornosť všade, kam v nich vkročíte. Šľapky nájdete vo veľkostí od 36 do 46.Ku dňu strávenému na slnku patrí praktická pokrievka hlavy. Obojstranný rybársky klobúčik , ktorý sa opäť dostal na módne výslnie, sa vďaka kolekcii Miklosko X Dedoles posunul na novú úroveň. Bielo-čierny dizajn môžete otočiť a vznikne tak veľká možnosť na variabilitu. Opäť je obohatený o prenikavú limetkovú farbu. Už si ho iba nasadiť a vyraziť na pláž alebo na drink na terasu.Hľadáte spôsob, ako ozvláštniť svoj letný šatník? Stavte na košeľové šaty z kolekcie Miklosko X Dedoles, vďaka ktorým sa budete cítiť a vyzerať skvelo. Je len na vás ako ich skombinujete. Či už siahnete po sandálikoch, obľúbených teniskách, alebo topánkach na podpätku, hravo vytvoríte dokonalý outfit. Môžete ich nosiť na pláž ako pohodlné voľné šaty alebo ich doplniť o opasok, ktorý zvýrazní vašu siluetu. Príjemný materiál s bieločiernou vzorovanou potlačou zase zabezpečí príjemný pocit na pokožke.Zabudnite na nudnú plážovú osušku . Vďaka exkluzívnej kooperácii bude aj tento nevyhnutný letný produkt štýlovým doplnkom. Je rozdelený na dve polovice s čiernym podkladom a bielym vzorom a bielym podkladom s čiernym vzorom. Produkt je doplnený aj o praktické vrecko na zips, do ktorého si môžete schovať drobnosti. Uterák navyše získal certifikát OEKO-TEX®.Bez plážovej tašky sa človek počas leta nikam nepohne. Okrem toho, že je praktickým pomocníkom, môže byť aj zaujímavým doplnkom letného outfitu. Dizajn v čiernobielej kombinácii s módnymi symbolmi je doplnený o výraznú limetkovú farbu, ktorá sa nachádza vo vnútri tašky aj na dlhých ušiach. Do tašky si môžete odložiť všetko, čo na pláži potrebujete. V taške sa nachádza aj malá priehradka na zips.Viac veselých produktov nájdete na www.dedoles.sk Informačný servis