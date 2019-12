Originálny Coubertinov rukopis vydražili za rekordných 8,8 mil. USD

Pierre de Coubertin Foto: fotosochi.ru Pierre de Coubertin Foto: fotosochi.ru

New York 19. decembra (TASR) - Originálny rukopis baróna Pierra de Coubertina, zakladateľa moderných olympijských hier, vydražili v stredu za rekordnú sumu. Jeho manifest predali v aukčnej sieni Sotheby’s v New Yorku za 8,8 milióna dolárov (približne 7,9 mil. eur). Odhad sa pritom pohyboval na úrovni jedného milióna dolárov (0,9 mil. eur).Manifest napísal zakladateľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) de Coubertin v roku 1892. O štyri roky neskôr sa v Aténach konali prvé novodobé OH. Jeho 14-stranový dokument sa snažili získať traja záujemcovia, ich "súboj" v aukčnej sieni trval dvanásť minút.Olympijský manifest výrazne prekonal doterajšiu rekordnú čiastku za športový suvenír. Dres bejzbalovej legendy Babea Rutha z jeho angažmánu v New Yorku Yankees v rokoch 1928-1930 sa tento rok v júni vydražil za 5,6 milióna dolárov (5 mil. eur). Informovala o tom agentúra AP.