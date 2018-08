Orlice s GPS vysielačkami sa zdržiavajú na východnom Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/ Archív Spravy TANAP-u Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/ Archív Spravy TANAP-u

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trebišov 7. augusta (TASR) – Dve mláďatá orlov kráľovských, ktoré sa vlani vyliahli na východnom Slovensku a ornitológovia im osadili satelitné GPS vysielačky, sa vrátili. Orlice sa aktuálne nachádzajú v okrese Trebišov. Ako pre TASR povedal Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku, orlica Zora doteraz navštívila deväť krajín a Štefánia 11. Podľa jeho slov je skôr náhoda, že sa obe stretli v jednom regióne v rovnakom čase.Ako dlho sa tieto dravce zdržia na jednom mieste, podľa Veselovského závisí od aktuálnej potravinovej ponuky. Odhaduje, že nejaký čas zotrvajú aj na východnom Slovensku. "Je po žatve, niektoré polia majú ešte ponechané strniská, nie sú akoby poľnohospodársky obrobené, sú tam populácie hrabošov, chrčkov. Potravu tam ešte nájdu," dodal s tým, že na odpočinok využívajú konáre stromov na ktorých nocujú a cez deň hľadajú potravu.Monitoring orlov kráľovských pomocou GPS vysielačiek sledovaných z družíc obiehajúcich okolo Zeme pomáha tiež zistiť, či je jedinec zranený, alebo uhynutý. "Za posledné dva roky sme vďaka údajom z GPS našli štyri uhynuté orly. Jeden z nich uhynul po zásahu elektrickým prúdom na stĺpe elektrického vedenia," vysvetlil s tým, že úsek bol následne zabezpečený tzv. ekozábranou. Ako ďalej uviedol, pomocou GPS vysielačiek sa aj v rámci cezhraničnej spolupráce podarilo odhaliť nelegálne otravy karbofuránom.Na území Slovenska hniezdi okolo 60 párov orlov kráľovských, v panónskom regióne, do ktorého patrí časť Česka, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Srbska, takmer 300 párov. "Jedince dospievajú a do rozmnožovania sa zapájajú v treťom až piatom roku života. Dovtedy sa potulujú po rozsiahlom území, navštevujú teritóriá orlích párov a hľadajú potenciálneho partnera na hniezdenie," uviedol Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku s tým, že jedna z uvedených orlíc zaletela do Litvy. "Ide o veľmi zaujímavý a vzácny údaj, keďže v tejto krajine doteraz videli orla kráľovského iba niekoľkokrát," uzavrel.