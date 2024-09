Ortodoxná synagóga v Prešove dostáva nový vzhľad, vrátia jej pôvodnú vizáž (foto)

Pod dozorom pamiatkarov

Pôvodná farba ich prekvapila

Postavená v maurskom štýle

Barkányho zbierka judaík

Opravujú aj Klaus-synagógu

13.9.2024 (SITA.sk) - Ortodoxná synagóga v Prešove prechádza kompletnou rekonštrukciou fasády. Práce na národnej kultúrnej pamiatke majú zabrániť poškodzovaniu vnútorných priestorov 126-ročnej synagógy, ktorá zároveň dostane svoju pôvodnú farebnú vizáž.Rekonštrukciou prechádzajú aj ďalšie časti miestneho židovského suburbia.Ako pre agentúru SITA uviedla predsedníčka Židovskej náboženskej obce (ŽNO) v Prešove Margita Eckhausová, rekonštrukcia synagógy začala v máji a je plánovaná na zhruba pol roka. Jej ukončenie očakávajú v novembri.„Oprava prebieha zhruba päť až šesť mesiacov, kde sa jednotlivé časti, ktoré opadávajú, reštaurujú alebo rekonštruujú. Robia sa predovšetkým vrchné a spodné reliéfy, ktoré sú na fasáde. Urobí sa oprava všetkého, čo na nej opadáva. Ide to pod prísnym dozorom Krajského pamiatkového úradu a synagóge sa dáva jej pôvodná farba, ktorá sa podarila nájsť na tejto budove,“ vysvetlila predsedníčka ŽNO v Prešove Margita Eckhausová.Doterajšiu žltú farbu synagógy tak nahradí jemne oranžový odtieň. „V spolupráci s pamiatkarmi sa zoškrabali farby a prišli k záveru, že zrejme je toto pôvodná farba. Na fasáde z čelnej strany sa nechal aj kúsok toho, čo sa zoškrabalo a ostane tam tá pôvodná farba, ktorá sa najviac približuje aj tej, ktorú nám Krajský pamiatkový úrad vytypoval, že by mala byť použitá,“ dodala predsedníčka ŽNO v Prešove.To, že pôvodná farba synagógy bola takáto, ich vraj prekvapilo.„Z dobových fotiek sme našli len jednu kolorovanú fotku, čiže tam sa nedá úplne presne určiť tá pôvodná farba. Vždy sme si ale mysleli, že by tam podľa interiérovej výzdoby bola zelená. Nakoniec sa zistilo, že to bola svetlejšia farba. Takže vlastne takým vzájomným výskumom a dohodou sme sa dopracovali k tejto farbe,“ prezradila Eckhausová.Okrem vizáže národnej kultúrnej pamiatky sa samotné práce podľa nej týkajú výlučne exteriéru synagógy. Opravujú sa vonkajšie rímsy, vrchná aj spodná rímsa, vymieňajú sa tiež parapetné dosky na oknách.„Teda to, čo nám maximálne poškodzovalo aj priestory vo vnútri, keďže bočný dážď pri poškodenej parapetnej doske alebo poškodenej omietke poškodzoval aj vnútorné priestory synagógy. Tomu by sme chceli zabrániť,“ vysvetlila Eckhausová s tým, že aktuálne práce obmedzujú náboženský život, ale aj činnosť múzea židovskej kultúry, ktoré v priestoroch synagógy sídli, iba minimálne.Veľká synagóga je postavená v maurskom štýle. Podľa židovských zákonov bola umiestnená presne uprostred dovtedy existujúcich stavieb.Ako prezradila dlhoročná lektorka Múzea židovskej kultúry v Prešove Zora Mihoková, svojou výškou a veľkosťou musela prevyšovať okolité stavby.„Synagóga bola postavená v rokoch 1897 a dobudovaná v rekordnom čase 11 mesiacov v roku 1898. Ďalších osem mesiacov sa ešte zdobila. Sú tu prekrásne maľby orientálneho charakteru, ktoré umocňujú krásu interiéru. Zvonku je budova pomerne jednoduchá, jednofarebná a má veľmi jemné ozdoby, ale aj tu sa nachádzajú prvky maurského štýlu. Má dve mierne zdobené rímsy, ktoré rozdeľujú budovu na dve časti,“ uviedla pre SITA Mihoková.Dodala, že v čase vojny bola synagóga veľmi zničená. „Postupne sa ale rekonštruuje a reštauruje. Najviac poškodenými časťami bola dolná časť, kde boli počas vojny umiestnené kone a tá utrpela najviac. Zázračne sa zachovala takmer v pôvodnom stave galéria, ktorá dodnes nesie názov ženská,“ doplnila Mihoková.Práve v priestoroch tzv. ženskej galérie je v súčasnosti umiestnená stála výstava Barkányho zbierky judaík, ktorá administratívne patrí Slovenskému národnému múzeu, oddeleniu židovskej kultúry v Bratislave.V zbierke sa tiež nachádzajú dobové predmety z pôvodného Židovského múzea, ktoré vzniklo v Prešove v roku 1928.Na aktuálnu rozsiahlu rekonštrukciu získal ŽNO Prešov grant z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bratislave, ktorý na opravu fasády prispel 90-percentným finančným príspevkom.Zvyšok pôjde z vlastných zdrojov prešovskej náboženskej obce. Ako uviedla jej predsedníčka, pôvodne plánované práce museli rozšíriť.„Ukázalo sa, že synagóga je oveľa viac poškodená. Čo sa týka stĺpov a výzdoby, tieto sa budú robiť až v inej etape, keď získame iný grant, pretože toto už musia robiť reštaurátori,“ doplnila.Vynovenie veľkej synagógy nie je jedinou tohtoročnou investíciou prešovskej židovskej náboženskej obce. V rámci suburbia opravujú aj menšiu sefardskú Klaus-synagógu z roku 1935 umiestnenú pri vstupe do areálu.„Bola na nej opadaná celá fasáda. Keďže je ale rovná, tak tá oprava je ďaleko jednoduchšia. Robíme ju postupne, teraz nastupujeme opravovať tretiu stranu tejto fasády. Poslednú štvrtú časť zatiaľ nechávame otvorenú, pretože pôvodne je tam urobená prístavba, ktorú je vidieť z cesty na Okružnej ulici. Tú prístavbu by sme chceli perspektívne odstrániť a dostať budovu do pôvodného stavu,“ vysvetlila Eckhausová.