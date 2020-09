Osaková otočila finále proti Azarenkovej a vyhrala US Open, mladá hráčka si získava uznanie

Nenechala sa rozhodiť skvelým výkonom Viktorie Azarenkovej v prvom sete, ktorý expert Eurosportu Mats Wilander označil za možno najlepší v jej kariére.

Trojmiliónová víťazná prémia

Bieloruská tridsiatnička viedla 6:1, 2:0 a pri svojom podaní mala loptičku na 3:0.

Osaková nepanikárila a sústredeným výkonom napokon otočila finále, ktoré sa hralo v pochmúrnej atmosfére prázdneho Štadióna Arthura Ashea, ale svojou kvalitou sa radí medzi tie lepšie za ostatné roky.

V súboji generácií Japonka zdolala Bielorusku 1:6, 6:3, 6:3 a pripísala si tretí grandslamový titul, druhý na US Open.

Okrem trojmiliónovej víťaznej prémie v dolároch ju poteší aj skok z deviateho na tretie miesto v rebríčku WTA.

Najprv sa len prizerala

„Zvládla som finále na US Open po dvoch rokoch, ale okrem víťazstva je všetko iné. Všetky tie zápasy medzitým ma formovali a postupne som ľudsky aj tenisovo dozrievala. Som kompletnejšia hráčka, na kurte si viac uvedomujem, čím som,“ skonštatovala Osaková aj na webe BBC.

K vývoju finálového zápasu poznamenala: „V prvom sete som sa len prizerala tomu, čo robí moja súperka. Bola som nervózna a kvalita mojej hry nebola na vysokej úrovni. Od druhého setu som začala bojovať o každú loptičku. Vravela som si, že finále sa nehrá preto, aby som sa tak rýchlo vzdala. Nechcela som prehru 1:6 a 0:6. Chcela som, aby si súperka zaslúžila svoje peniaze. V treťom sete som využila lepšie nastavenie. Dôležité bolo, že som súperku brejkla relatívne skoro. Ak by to prišlo neskôr, zrejme by to bol ešte tesný zápas.“

Azarenková inšpirovala Osakovú

Keď sa Azarenková Osakovej poďakovala za výborný zápas, ktorý by si ešte niekedy mohli zopakovať, víťazka sa pokúsila o vtipný komentár na adresu svojej skúsenejšej súperky.

„Ja už proti tebe hrať radšej nechcem. Ešte raz by som to nechcela otáčať. Teraz však vážne: keď som bola mladšia, pozerala som sa na tvoju hru na US Open. V mnohom si ma inšpirovala, lebo som sa veľa naučila.“

Na doplnenie, keď bola Azarenková v roku 2012 prvýkrát vo finále US Open, Osaková mala 15 rokov.

Sympatická Japonka má dva tituly z US Open, ale ani jeden si poriadne nemohla užiť priamo na kurte.

Trofej si prevzala sama

Pred dvoma rokmi sa na dvorci pri preberaní trofeje rozplakala po tom, čo jej súperka Serena Williamsová počas zápasu v návale hnevu inzultovala empajrového rozhodcu Carlosa Ramosa.

Teraz si zasa víťaznú trofej musela prevziať sama, keďže zdravotný protokol US Open v čase koronavírusovej krízy nepovoľoval klasický spôsob odovzdávanie cien finalistkám.

Pri fototermíne nasadila plachý úsmev, ale keď prišla téma na je špeciálne rúška s menami černošských obetí policajného násilia v Spojených štátoch amerických, zvážnela.

Na finále prišla s čiernou maskou, na ktorej bolo vyobrazené meno Tamir Rice. Túto 12-ročnú dievčinu zastrelil policajt v roku 2014 v Ohiu, keď sa na detskom ihrisku hrala s maketou zbrane.

Chce rozprúdiť diskusiu

Osaková je po mame Japonka, ale po otcovi Haiťanka a tiež má tmavšiu pokožku. Na tému rasovej neznášanlivosti v USA zareagovala už na predchádzajúcom turnaji v New Yorku, keď odmietla nastúpiť na semifinále. Neskôr si to po debate s organizátormi rozmyslela.

„Mám pocit, že nosenie rúška s týmto odkazom mimo kurtu je rovnako dôležité ako moja hra na kurte. Jednoducho to patrí ku mne. Mojím cieľom je rozprúdiť diskusiu medzi ľuďmi. Neviem, či sa mi to podarilo, lebo som až doteraz žila v „bubline“ na US Open, ale čím viac komentárov na internete na túto tému, tým lepšie,“ zamyslela sa víťazka US Open.

Šarm s raketou aj bez nej

Denník USA Today tvrdí, že Osaková svojím šarmom s raketou aj bez nej stúpa na ceste nielen tenisovej slávy, ale aj všeobecného uznania.

„Má takmer dievčenský hlas a odzbrojujúcu sladkosť. Je od prírody zdržanlivá a to od jednej z najbohatších športovkýň sveta nečakáte. Na druhej strane nemôže mlčať o tom, čo sa deje v jej adoptívnej krajine. Jej otec ju veľa naučil o histórii Haiti a priateľ ju zasa zásobuje knihami o histórii Ameriky. Ona vie, kto bol Jim Crowe a jeho rasové segregačné zákony. Pozná všetky tie hanebné veci, ktoré sa tu počas storočí odohrali a stále sa dejú,“ napísal USA Today na svojom webe.