Oscar 2023: Galavečer patril filmu Všetko, všade, naraz. Získal sedem zlatých sošiek (foto)

Oscar 2023 - prehľad víťaziek a víťazov

Najlepší film: Všetko, všade, naraz



Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Brendan Fraser - Veľryba



Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Ke Huy Quan - Všetko, všade, naraz



Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Michelle Yeoh - Všetko, všade, naraz



Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Jamie Lee Curtis - Všetko, všade, naraz



Réžia: Daniel Scheinert a Daniel Kwan - Všetko, všade, naraz



Adaptovaný scenár: Women Talking - Sarah Polley



Pôvodný scenár: Všetko, všade, naraz - Daniel Kwan a Daniel Scheinert



Medzinárodný film: Na západe nič nové - Nemecko



Dokumentárny film: Navalny



Animovaný film: Pinocchio Guillerma del Tora



Pôvodná filmová pieseň: Naatu Naatu - z filmu RRR



Pôvodná filmová hudba: Na západe nič nové - Volker Bertelmann



Kamera: Na západe nič nové - James Friend



Kostýmy: Čierny Panter: Navždy Wakanda - Ruth Carter



Masky: Veľryba - Adrien Morot, Judy Chin a Annemarie Bradley



Strih: Všetko, všade, naraz - Paul Rogers



Výprava: Na západe nič nové - Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper



Zvuk: Top Gun: Maverick - Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon a Mark Taylor



Vizuálne efekty: Avatar: Cesta vody - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett



Krátky animovaný film: Chlapec, krtko, líška a kôň



Krátky hraný film: An Irish Goodbye



Krátky dokumentárny film: Zaklínači slonov



13.3.2023 (SITA.sk) - Nočné udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied ovládla akčná snímka z multiverza Všetko, všade, naraz, ktorá tiež s 11 nomináciami vládla zoznamu kandidátov v 95. ročníku Oscarov Film Daniela Scheinerta a Daniela Kwana získal sedem zlatých sošiek, vrátane trofeje pre najlepší film. Danielovia si prevzali aj Oscary za réžiu a pôvodný scenár, Paula Rogersa ocenili za strih a tri ceny snímke vyniesli herecké výkony.Oscara za herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzala Michelle Yeoh, ktorá sa stala prvou Ázijčankou ocenenou v hlavnej ženskej hereckej kategórii.„Všetkým malým chlapcom a dievčatám", ktoré vyzerajú ako ona a pozerajú sa odkázala, že jej cena je „majákom nádeje a možností". „A dámy," pokračovala 60-ročná rodáčka z Malajzie, „nenechajte nikoho, aby vám tvrdil, že ste za zenitom!".Nadšenie vyvolalo aj ocenenie 51-ročného Ke Huya Quana, ktorý sa stal len druhým Ázijčanom oceneným v kategórii Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Do pozornosti sa dostal v osemdesiatych rokoch minulého storočia v snímke Indiana Jones a Chrám skazy (1984), no neskôr na viac ako dve desaťročia zmizol z Hollywoodu.„Moja cesta sa začala na lodi. Rok som strávil v utečeneckom tábore a nejakým spôsobom som sa dostal sem, na najväčšie pódium v Hollywoode. Hovoria, že takéto príbehy sa stávajú len vo filmoch. Nemôžem uveriť, že sa to deje mne," skonštatoval v ďakovnej reči rodák z Vietnamu a odkázal všetkým, aby neprestávali snívať.Treťou ocenenou z filmu Všetko, všade, naraz je Jamie Lee Curtis, ktorej rodičia Tony Curtis a Janet Leigh si počas svojich hereckých kariér vyslúžili oscarové nominácie, a ona ako 64-ročná získala svoju prvú zlatú sošku.Oscara za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzal Brendan Fraser vďaka dráme Veľryba. „Začal som v tomto biznise pred 30 rokmi a nebolo to pre mňa jednoduché," skonštatoval a poďakoval sa za ocenenie za výkon v snímke, ktorá mu priniesla kariérny comeback.V kategórii medzinárodných filmov triumfovala nemecká vojnová dráma Na západe nič nové, ktorá počas večera získala aj ďalšie tri trofeje - za výpravu, za kameru pre Jamesa Frienda a za hudbu pre Volkera Bertelmanna.Oscara za adaptovaný scenár si prevzala Sarah Polley vďaka snímke Women Talking. Najlepším dokumentárnym filmom sa stal Navalny a za najlepší animovaný film vyhlásili Pinocchia Guillerma del Tora.