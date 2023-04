Oscar Pistorius nebude predčasne prepustený z väzenia za zabitie svojej priateľky Reevy Steenkampovej

Priateľku si pomýlil

Rodina nechce mať prehnané očakávania





Oscar Pistorius získal šesť zlatých medailí na paralympijských hrách v kategórii T44 v šprintoch na 100, 200 či 400 metrov. V roku 2012 sa predstavil na OH 2012 v Londýne, kde na 400 m nepostúpil zo semifinále a bol súčasťou štafety JAR na 4x400 m, ktorá skončila ôsma a po dopingu dvoch členov ruského kvarteta figuruje vo výsledkoch na 7. pozícii.





1.4.2023 (SITA.sk) - Juhoafrický šesťnásobný paralympijský zlatý medailista v paraatletike Oscar Pistorius neuspel so žiadosťou o podmienečné prepustenie na slobodu a znova oň môže požiadať najskôr v auguste 2024.Odvolacia komisia totiž usúdila, že až vtedy uplynie minimálna doba trestu, ktorú si musí odsedieť pred prípadným oslobodením. Hendikepovaný športovec si vo väzení odpykáva trest na 13 rokov a 5 mesiacov za vraždu priateľky Reevy Steenkampovej zo 14. februára 2013.Aktuálne 36-ročný športovec tvrdil, že si v polospánku pomýlil obeť s možným narušiteľom súkromia a cez zatvorené kúpeľňové dvere strieľal na domnelého vlamača. Pôvodne ho odsúdili za zabitie, odvolací súd však neskôr zmenil právnu kvalifikáciu skutku na vraždu a poslal ho za mreže na spomenutých šesť rokov.Prokuratúra sa odvolala: poukazovala na to, že uložený trest podľa nej nie je adekvátny závažnosti zločinu, s čím vyššia inštancia súhlasila a vymerala vinníkovi dlhšie odňatie slobody - na 13 rokov a 5 mesiacov.Rodičia zosnulej niekdajšej topmodelky Barry a June Steenkampovci sa vyjadrili, že sú proti prepusteniu vraha ich dcéry. Po verdikte komisie sa im uľavilo."Nemôžu však oslavovať, lebo v tejto situácii nie sú víťazi. Prišli o dcéru a Južná Afrika prišla o hrdinu. Pistorius je vrah ich dcéry a podľa nich by mal zostať vo väzení do konca života," uviedla právnička pozostalých Tania Koenová.Pistoriusova rodina dúfala, že športovec sa dostane predčasne na slobodu. "Veríme, že čoskoro bude doma. Nechcem však mať prehnané očakávania," povedal jeho otec Henke Pistorius ešte pred vypočúvaním.Príslušná komisia v piatok skúmala žiadosť Pistoriusa. Do úvahy pritom brala viacero faktorov, vrátane názoru pozostalých po obeti. Juhoafrický expert na právo Neo Mashele informoval, že najväčšiu váhu má správanie sa žiadateľa počas väzby a to bolo údajne príkladné.Odvolacia komisia mala niekoľko možností, ako v prípade Pistoriusa rozhodnúť. Mohla ho prepustiť na slobodu úplne, ale aj s obmedzeniami, napríklad s povinnosťou návratu za mreže v noci. Mala tiež možnosť rozhodnúť o tom, že sa dostane na slobodu, no na niekoľko dní v každom týždni sa vráti do väzenia.