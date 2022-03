Oscarový Drive My Car je nezvyčajný filmový zážitok (video)

Film Drive My Car, ktorý minulý týždeň vstúpil do slovenských kín, získal Oscara. Podľa Americkej filmovej akadémie je najlepším cudzojazyčným filmom roka 2021.





Oceňovaný film režiséra Rjúsukeho Hamagučiho je atmosférickou snímkou, ktorá vznikla na základe rovnomennej poviedky úspešného japonského spisovateľa Harukiho Murakamiho."Dnešná noc, ktorá sa niesla v znamení Oscarov, bola pre mňa iba potvrdením, že Drive My Car je filmom roka a jeden z mojich top filmov vôbec. Som rada, že sa nám podarilo film získať a Filmtopia ho práve uvádza v slovenských kinách," komentovala úspech snímky na 94. ročníku odovzdávania prestížnych filmových ocenení riaditeľka distribučnej spoločnosti Filmtopia Silvia Učňová Kapustová. "Film Drive My Car je nezvyčajný filmový zážitok, ktorý vo vás dlho doznieva," dodala k ocenenej snímke, ktorá sa hrá takmer vo všetkých slovenských kinách od alternatívnych klubových priestorov a kín až po všetky multikiná.Filmová adaptácia poviedky slávneho autora Murakamiho sa stala celosvetovou senzáciou. Získala celý rad ocenení vrátane Ceny za najlepší scenár v Cannes a tiež Zlatého glóbusu. Film mal štyri nominácie na Oscara, v kategóriách najlepší film, réžia, adaptovaný scenár a najlepší cudzojazyčný film. Z nich tú poslednú premenil na víťazstvo.Snímka bohatá na tajomstvá rozpráva o hľadaní ľudského porozumenia a zmierenia. Júsuke Kafuku je slávny divadelný herec a režisér, ktorý sa vyžíva v riadení svojho červeného Saabu 900. Počas angažmán na festivale v Hirošime musí túto radosť nedobrovoľne prenechať mladej málovravnej vodičke Misaki. Obaja na skúšobných jazdách nečakane zistia, že ich spája nie len záľuba v riadení. Spolu nájdu spôsob, ako sa vyrovnať so svojimi traumami a pocitmi viny, a ísť ďalej.V hlavných postavách účinkujú Hidetoši Nišidžima, Tóko Miura, Masaki Okada, Reika Kirišima.