Oscarový herec Michael Douglas má 75 rokov

Herec Michael Douglas, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Brunswick/Bratislava 25. septembra (TASR) – Americký herec a producent Michael Douglas je držiteľom dvoch Oscarov, troch Zlatých glóbusov a mnohých ďalších ocenení. Známym sa stal po účinkovaní v detektívnom seriáli zo 70. rokov 20. storočia V uliciach San Francisca, neskôr z filmov Osudová príťažlivosť, Vojna Roseovcov, alebo Základný inštinkt. Herec, producent, ale tiež odporca atómovej energie a vášnivý golfista sa v stredu 25. septembra dožíva 75 rokov.Michael Kirk Douglas sa narodil 25. septembra 1944 v New Brunswicku v americkom New Jersey. Je synom herca Kirka Douglasa, ktorého preslávila najmä úloha Spartaka v rovnomennom filme režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1960, za ktorú bol nominovaný aj na Oscara. Matkou budúceho herca je známa britská herečka Diana Dillová.Po rozvode rodičov vyrastal Michael spoločne s matkou a mladším bratom Joelom v Connecticute. Za svoje životné rozhodnutie považuje štúdium herectva na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare, v ktorom neskôr pokračoval na divadelnej škole v New Yorku.Mladý herec na filmovom plátne debutoval v úlohe pacifistického predstaviteľa generácie hippies v dráme Hail, Hero! (1969). Jeho výkon mu vyniesol nomináciu na Zlatý glóbus za objav roka. Po úlohe v rodinnej dráme Napoleon and Samantha (Napoleon a Samantha, 1972) bol Douglas po boku Karla Maldena obsadený do kriminálneho televízneho seriálu The Streets of San Francisco (V uliciach San Francisca, 1972).V čase najväčšej popularity detektívky ju však Michael Douglas opustil, aby sa ako producent mohol naplno venovať dráme One Flew Over the Cuckoo's Nest (Prelet nad kukučím hniezdom, 1975), ktorú nakrúcal český režisér Miloš Forman. Filmová adaptácia knižného bestselleru Kena Keseyho Bol som dlho preč dosiahla obrovský celosvetový úspech a pozbierala všetky hlavné Ceny akadémie za najlepší film, réžiu, scenár, hlavnú mužskú a ženskú rolu.Po producentskom triumfe sa úspešný umelec znovu postavil pred kameru v mysterióznom filme Coma (Kóma, 1978), v športovej dráme Running (1979) a v thrilleri The China Syndrome (Čínsky syndróm, 1979), kde sa podieľal na produkcii.V 80. rokoch 20. storočia hral spoločne s Kathleen Turnerovou v divácky úspešných komédiách Romancing the Stone (Honba za diamantom, 1984), The Jewel of the Nile (Honba za klenotom Nílu, 1985) a hlavnú postavu vytvoril aj vo filmovej adaptácii známeho broadwayského muzikálu A Chorus Line (1985).Oscarovým hercom sa stal Douglas vďaka úlohe chamtivého a nenásytného makléra Gordona Gekkoa vo filme Wall Street (1987). V roku 1989 si opäť po boku Turnerovej zahral v úspešnej snímke The War of the Roses (Vojna Roseovcov, 1989), ktorú kritika označila za jeden z nejlepších filmov na tému manželstva a skvelý režijný počin Dannyho DeVita.V roku 1988 založil Douglas vlastnú produkčnú firmu Stonebridge Entertainment, Inc., ktorá sa podieľala na niekoľkých celovečerných filmoch ako napríklad Flatliners (Hráči so smrťou, 1990) alebo Made in Amerika (1993).Jednou z najvýraznejších Douglasových hereckých kreácií bola úloha detektíva Nicka Currana v erotickom thrilleri Basic Instinct (Základný inštinkt, 1992). Snímke dominuje pôvabná Sharon Stoneová, hudba Jerryho Goldsmitha a štýlová réžia Paula Verhoevena. Výborný výkon podal umelec tiež vo filmoch Falling Down (Voľný pád, 1993), The American President (Americký prezident, 1995), The Game (Hra, 1997) alebo A Perfect Murder (Dokonalá vražda, 1998). K bohatej filmografii obsadzovaného herca patrí aj snímka Traffic (Traffic - Nadvláda gangov, 2000), ktorá získala štyroch Oscarov. Vo filme si zahral so svojou manželkou Catherine Zeta-Jonesovou.V posledných rokoch sa Michael Douglas predstavil v dráme Wall Street: Money Never Sleeps (Wall Street - Peniaze nikdy nespia, 2010). Spolu so svojimi hereckými kolegami Robertom De Nirom, Morganom Freemanom a Kevinom Klineom exceloval v komédii Last Vegas (Frajeri vo Vegas, 2013). Neskôr vynikol v snímke And So It Goes (Lepšie teraz ako nikdy, 2014) a v roku 2018 v akčnej komédii Peytona Reeda s názvom Ant-Man and the Wasp.Americký herec Michael Douglas dostal v roku 2018 po takmer 50 rokoch vo filmovom šoubiznise hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy a to neďaleko hviezdy svojho otca, 101-ročného Kirka Douglasa.Prvou hercovou manželkou bola do roku 2000 Diandra Lukerová, potom sa Douglas oženil s o 25 rokov mladšou populárnou britskou herečkou narodenou v ten istý deň Catherine Zeta-Jonesovou. Jeden z najsledovanejších hollywoodskych párov vychováva dve spoločné deti syna Dylana Michaela a dcéru Carys Zetu.povedal počas návštevy hereckémo páru na Slovensku minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.