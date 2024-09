Osem rokov, tri tisícky projektov: Tesco mení Slovensko k lepšiemu s grantom Vy rozhodujete, my pomáhame

24.9.2024 (SITA.sk) -"Tesco dlhodobo pomáha všade tam, kde je to potrebné. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do 15 edícií grantu Vy rozhodujete, my pomáhame . Či už ako autori skvelých nápadov alebo ako zákazníci v pravidelných hlasovaniach v predajniach Tesco. Spoločne sme ukázali, že nám záleží na komunite, v ktorej pracujeme a žijeme. Každý z nás chce svojím hoci aj malým dielom prispieť k zlepšeniu svojho okolia, dokazuje to aj obrovský počet odovzdaných hlasov projektom – takmer 45 miliónov!" hovorí, a dodáva: "Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame už 15-krát úspešne splnil svoj zámer.Cítime, že nastal pravý čas na zmenu a nový začiatok. Aj preto čoskoro predstavíme úplnú novinku na podporu lokálnych projektov. Pomoc komunitám je pre Tesco stále jedna z najdôležitejších aktivít spolu s pomocou zraniteľným skupinám."Spomedzi 3 003 podporených projektov bolo najúspešnejšie. Zúčastnilo sa na ôsmich edíciách grantového programu a vždy získalo prvé z troch miest v zákazníckom hlasovaní. O grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame sadozvedel priamo v Tescu pri nakupovaní ešte v roku 2016: "Naše Združenie na záchranu Zborovského hradu sa venuje tejto krásnej národnej pamiatke a jej obnove už 15 rokov. Teší nás úspech v grantovej schéme Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorý by nevznikol bez podpory širokej verejnosti. Finančnú podporu sme použili okrem iného na kúpu stavebného materiálu na obnovu časti vonkajšej hradby, západnej bašty a urobili sme drevený altánok pre turistov so stoličkami. Naše združenie nepracuje s veľkým rozpočtom, preto sú takéto granty firiem pre nás veľmi dôležité."Druhým najúspešnejším autorom víťazných projektov je. Zákazníci nápady združenia posunuli svojím hlasovaním až šesťkrát na prvé miesto. OZ Maják pomáha rodinám v hmotnej núdzi aj osamelým matkám. "Grantový program Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame bol skvelou príležitosťou pre naše komunity. Oceňujeme aj jednoduchý proces prihlasovania, ktorý nám umožnil rýchlo a bez komplikácií predstaviť náš projekt. Transparentnosť celého programu nám dodala dôveru, že naše úsilie bude mať skutočný vplyv," hovoría dopĺňa: "Grant nám umožnil vytvoriť priestor, kde sa môžu mamičky v núdzi stretnúť, zdieľať svoje skúsenosti a spoločne tvoriť. Nákupom kvalitných látok sme podporili ich kreativitu a zároveň posilnili zmysel pre komunitu. Granty od firiem ako Tesco sú pre nás nesmierne dôležité. Vďaka nim môžeme realizovať projekty, ako sú naše tvorivé dielne, ktoré majú priamy a pozitívny vplyv na životy mamičiek v núdzi."K ďalším autorom úspešných projektov patria napríklad Združenie na záchranu Lietavského hradu, Slovenský zväz včelárov ZO Nitra, OZ Downov syndróm, Sancti Georgii – obnova hradu Biely Kameň, Canis Center Eddy Slovakia, Liga proti rakovine, Materská škola A. Hlinku v Stropkove, Mestský volejbalový klub Lokomotíva Zvolen, OZ Zvedavá včielka, Občianske združenie pre krajšie Kysuce, Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky, Základná škola Mateja Bela Šamorín a mnohí ďalší. Väčšina prihlásených projektov počas uplynulých edícií bola zameraná alebo prepojená na podporu detí a mladých.Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame je zameraný na rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Napríklad vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu Informačný servis