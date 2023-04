Osemročný lyžiar v stredisku Jasná nezvládol rýchlu jazdu, do nemocnice ho odviezol vrtuľník (foto)

11.4.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári v utorok predpoludním pomáhali v lyžiarskom stredisku Jasná osemročnému chlapcovi, ktorý na zjazdovej trati Turistická nezvládol rýchlu jazdu na lyžiach a vrazil do skalnej prekážky.„Chlapec si spôsobil úraz hlavy a hrudníka. Horskí záchranári chlapca ošetrili, nabalili do vákuového matraca a transportovali na Priehybu, kde si ho prevzala do svojej opatery posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice a odviezla do nemocnice," priblížila zásah Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke.