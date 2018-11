Ošetrovateľ súdený za vraždy pacientov sa ospravedlnil pozostalým

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brémy 22. novembra (TASR) - Bývalý ošetrovateľ, odsúdený v Nemecku za vraždenie svojich pacientov, sa vo štvrtok ospravedlnil pozostalým v rámci nového súdneho procesu. Zodpovedá sa v ňom z usmrtenia celkove stovky ľudí, informovala tlačová agentúra DPA." povedal 41-ročný obžalovaný Niels Högel. Ten hneď na úvod pojednávania v meste Oldenburg priznal, že väčšina obvinení je pravdivých.povedal Högel v súdnej sieni.Prokuratúra obvinila bývalého ošetrovateľa, že od decembra 2000 do júla 2005 injekčne podával pacientom v nemocniciach v dolnosaských mestách Oldenburg a Delmenhorst nadmerné dávky liekov ovplyvňujúcich činnosť srdca, aby ich následne mohol oživovať a preukázať tak svoje schopnosti. V mnohých prípadoch sa mu to však nepodarilo. Zatiaľ čo v Oldenburgu mal pripraviť o život 36 ľudí, v Delmenhorste to bolo ďalších 64.Högel bol už v roku 2015 odsúdený na doživotie za usmrtenie šiestich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti v Delmenhorste.Podľa DPA ide o jeden z najvážnejších prípadov masového vraždenia v Nemecku od skončenia druhej svetovej vojny.