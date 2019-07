Ošípaná nakazená africkým morom bola z nelegálneho chovu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Trebišov 26. júla (TASR) – Štátni veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov, v ktorom bol potvrdený prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku. Do troch dní ohnisko identifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukázalo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ pritom nie je známe, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej. Po piatkovom rokovaní Národnej expertnej komisie pre AMO predstavilo vedenie agrorezortu ďalšie kroky.uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Niektoré dôsledky sa pritom dotknú celého Slovenska.skonštatovala ministerka. Registrované chovy sú súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane na boj proti AMO štátnych veterinárov. Z ich skúseností pritom vyplýva, že väčšie chovy sú lepšie zabezpečené proti prenosu AMO ako chovy malých farmárov a drobnochovateľov.O prvom potvrdenom prípade AMO na území Slovenska informovalo ministerstvo a Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vo štvrtok (25.7.).uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR. O opatreniach informoval po zasadnutí Národnej expertnej komisie pre AMO v Trebišove. Odborníci podľa neho zisťujú, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej, jej priamy kontakt s diviakom vylúčili.V obci Strážne pri hraniciach s Maďarskom sa aktuálne nachádza približne 30 ošípaných u 13 farmárov a drobnochovateľov. V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia za usmrtenie zvierat od štátu kompenzácie.Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovanej ošípanej. Tie dokážu spozorovať relatívne rýchlo aj drobnochovatelia. Sú to zvýšená teplota zvieraťa, krvou podliate štípance po muchách, krvné podliatiny na koži, hnačka a znížený príjem krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, tak ako v tomto prípade, kedy došlo k likvidácii ohniska nákazy do troch dní, je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska.