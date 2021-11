Oslabený Paríž St. Germain zdolal doma Nantes 3:1. Messi a zaznamenal svoj prvý gól vo francúzskej lige.

Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v sobotnom zápase 14. kola francúzskej Ligue 1 nad Nantes 3:1.





Ligue 1 - 14. kolo:

Domáci Parížania sa ujali vedenia už v 2. minúte po góle Kyliana Mbappeho a opraty duelu mali pevne vo svojich rukách až do 65. minúty. Brankár Keylor Navas vybehol zo šestnástky a vo výskoku trafil kolenom súperovho útočníka, za čo videl červenú kartu. Hosťom sa podarilo vyrovnať po jedenástich minútach, Randal Kolo Muani sa po vlastnej hlavičke, ktorú vyrazil brankár, dostal k odrazenej lopte a pätičkou ju poslal do brány. Hráči Nantes mali však o päť minút veľkú smolu. Dennis Appiah chcel pred šestnástkou zablokovať prihrávku Lionela Messiho za obranu, no v sklze ju trafil tak nešťastne, že preloboval vlastného brankára a lopta zapadla k pravej žrdi. V 87. minúte potvrdil triumf favorita presnou strelou Messi a zaznamenal svoj premiérový zásah vo francúzskej lige.Paríž natiahol víťaznú sériu na tri stretnutia a na čele tabuľky má 12-bodový náskok pred hráčmi Rennes, ktorí zdolali Montpellier 2:0.



Paríž St. Germain - FC Nantes 3:1 (1:0)

Góly: 2. Mbappe, 82. Appiah (vl.), 87. Messi - 76. Muani, ČK: 65. Navas (PSG)



Stade Rennes – Montpellier HSC 2:0 (2:0)

Góly: 8. Terrier, 28. Majer