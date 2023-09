Oslava 30 rokov vo veľkom štýle: s BILLA zákazníci súťažia o luxusné dovolenky za 30 000 eur a ďalšie výhry za 300 000 eur

CENY VO VEĽKEJ NARODENINOVEJ SÚŤAŽI BILLA:



1 x cestovný kredit v hodnote 30 000 eur v spolupráci s Dertour

120 x poukážka v hodnote 500 eur na nákup v iStores

330 x poukážka v hodnote 300 eur na nákup v Alza.sk

750 x poukážka v hodnote 100 eur na nákup v Under Armour



8.9.2023 (SITA.sk) -Do Veľkej narodeninovej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý v termíne od 6. 9. do 5. 10. 2023 nakúpi v predajniach BILLA tovar v minimálnej sume 30 eur. Pokladničný doklad potom musí zaregistrovať v príslušnom formulári na webstránke BILLA. Žrebovať sa bude denne, pričom odmenených bude vždy 100 zákazníkov. Víťaza hlavnej ceny, cestovného kreditu v hodnote 30 000 eur, spoznáme na záver."Prostredníctvom tejto štedrej súťaže oslavujeme s našimi zákazníkmi 30 rokov spoločnej lásky ku kvalitnému jedlu. Lojalitu, ktorú nám zákazníci prejavujú už od roku 1993, si nesmierne vážime a týmto spôsobom sa im chceme poďakovať," uviedla Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA.Keďže sa do tejto súťaže nemôžu zapojiť zamestnanci , spoločnosť pre nich pripravila vlastnú súťaž vo forme kvízu o ich spoločnosti, v ktorej môžu získať rovnaké ceny.1800 x poukážka v hodnote 50 eur na nákup v predajniach BILLAInformačný servis