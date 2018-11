Oslávme to! 4 roky štýlu, zábavy a chutí v Bory Mall

Ako chutí Bory Mall?

4 roky štýlu a značiek a niektoré z nich nikde inde nenájdete. Trendy Sinsay, Silvian Heach, Lisca, Madam Podprsenka alebo detské vychytávky Bleble, Pokrok, Vnímavé deti či Baby Prestige tu majú svoje jedinečné miesto. Aktívnych ľudí láka široká ponuka športových značiek, ktoré doplnia nové obľúbené ako Zajo či Fit Plus. Elektro obchody Mi store a Eta nájdete exkluzívne iba tu. Centrum robia šikovným aj służby ako Zákaznícke centrum ZSE, PSS, Gold Barbeshop, ale aj čerstvo otvorené papiernictvo Ševt. Priestranné centrum reprezentujú tiež stále kvalitnejšie služby prispôsobované "chutiam” zákazníkov. Práve chute dostávajú veľkú narodeninovú nádielku v podobe nových gastro prevádzok. Dopriať si môžete už indickú, balkánsku, ázijskú, vietnamskú, americkú či tradičnú slovenskú kuchyňu.Nákupno-zábavné centrum Bory Mall sa pýši najmodernejším kinom s technológiou IMAX a najlepším zvukom. V sálach Cinemaxu máte dojem, akoby ste pozerali celkom iný film. Deti sa počas nakupovania zabavia na detských atrakciách. Medzi nákupmi sa môžete občerstviť v príjemných kaviarňach. Počas celého roka sa návštevníci prichádzajú zabaviť alebo inšpirovať na množstve zaujímavých a tematických podujatí.Nielen samotné centrum, ale aj celá zóna Bory neustále napreduje. "Tešíme sa z roka na rok stúpajúcej návštevnosti. No najviac nás motivujú pozitívne ohlasy a spätné väzby od našich návštevníkov. Snaha prinášať užitočné służby, nové značky, inšpiratívne podujatia je zúročená stále živšou a rozrastajúcou sa zónou. Stavebný ruch prináša nové možnosti, ktoré ľudia vítajú. Či už je to bazénový svet Golem fitness clubu, Nemocnica novej generácie, občianska vybavenosť či rezidenčné objekty. Chceme naďalej prinášať okrem atraktívnych nákupov aj možnosti príjemného a užitočného trávenia času pre celú rodinu”, dodal marketingový manažér Bory Mall Marian Hornyák.Bory Mall je najnovšia, už nie nová, ale tradičná destinácia. A preto aj výročie oslávi tradične veľkou narodeninovou tortou, skvelým programom a žiariacim ohňostrojom! K tomu vychladené pivko netradičných druhov z remeselných pivovarov Draft craft & bottles a mäsové dobrôtky k nakusnutiu od Mecomu. Pripravená je aj zábava pre deti v podobe Spin Artu či narodeninového slíža, ktorý letí všade vo svete a decká ho môžu dotvárať farbami a trblietkami podľa vlastnej fantázie.Odpálime to už túto sobotu 10. novembra o 14:00. Najprv privítame obľúbených hercov z TV JOJ a "tv maniakov” potešíme autogramiádou. Šikovné deti z folklórneho súboru Kobylka z DNV predstavia svoje vlastné tanečné a hudobné vystúpenia. Všetkých potešíme ľudovou hudbou strhujúcich Kandráčovcov. Parádny program zavŕši około 20tej hodiny ako inak, ohňostroj. Vidíme sa všetci v sobotu v Bory Mall