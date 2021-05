Oslávte Európsky deň opery s online premiérou košickej inscenácie Roberto Devereux

Od nedele 9. mája si môžu milovníci opery pozrieť na youtube kanáli Štátneho divadla Košice záznam inscenácie jedného z vrcholných diel bel canta.

Premiéra opery Roberto Devereux mala byť pôvodne v novembri 2020 rozlúčkou svetoznámej slovenskej opernej divy Edity Gruberovej s jej výnimočnou kariérou. Práve ona sa výraznou mierou pričinila o renesanciu Donizettiho opier. Pandémia koronavírusu zmarila pôvodný zámer, nie však odhodlanie uviesť toto výnimočné dielo na doskách opery Štátneho divadla v Košiciach.

Roberto Devereux je treťou operou skladateľa, inšpirovanou tudorovským obdobím anglických dejín a fenoménom anglickej kráľovskej rodiny. Vykresľuje dramatický príbeh lásky kráľovnej Alžbety I. k Robertovi Devereuxovi a sokyne Sáry, vojvodkyne z Nottinghamu. „Jedna z naslávnejších predstaviteliek Donizettiho sopránových postáv pani Gruberová vníma toto dielo ako drámu milujúcej ženy poznačenej zradou. Čo je horšie, ako podvedená žena. A keď má podvedená žena moc a vie rozhodovať o živote a smrti, tak je to naozaj dráma. Túžba po pomste a boj s vlastným svedomím, ktoré ju napokon doženú k smrti - to sú atribúty strhujúcej drámy, ktorú sme sa pokúsili zinscenovať,“ hovorí riaditeľ opery Roland Khern Tóth.

Hoci ide o historický námet, doba, ktorú žijeme, prináša isté paralely. „Dej opery zachytáva koniec vlády Alžbety, zlatého alžbetínskeho veku, ktorý prináša ľuďom pocity konca epochy, pocity apokalypsy. Myslím si, že podobné pocity prežíva ľudstvo aj dnes. Akoby sa niečo končilo a nevieme, čo bude nasledovať,“ hovorí na margo diela režisér a zároveň riaditeľ Činohry ŠDKE Anton Korenči.

Autorom hudobného naštudovanie Donizettiho opery s košickým ansámblom je Peter Valentovič, ktorý práve v súvislosti s týmto dielom často spolupracoval s Editou Gruberovou. „Túto operu preslávila Edita Gruberová, ktorá ju spievala po celom svete. Práve kvôli náročnosti všetkých sólistických partov, nielen sopránového, ale aj mezzosopránového a barytónového, sa nehráva často. Orchester má skôr sprievodnú funkciu. Je to opera, ktorá je mimoriadne náročná najmä pre spevákov. A čo sa týka orchestra, Donizetti úžasne využíva farebné kombinácie hudobných nástrojov. Verím, že výsledkom bude nové krásne dielo,“ hovorí Peter Valentovič.

Obsadenie, v ktorom sa stretli domáci sólisti, ale aj známe mená svetového a slovenského operného sveta, sľubuje skvelý hudobný a divadelný zážitok. Titulnú postavu Alžbety stvárňuje vychádzajúca hviezda slovenskej opery Eva Bodorová. „Postava kráľovnej Alžbety je pre mňa novou a obrovskou výzvou. Navyše, je pre mňa cťou, že môžem túto postavu v Košiciach spievať namiesto pani Edity Gruberovej. Je to naša a svetová operná ikona a úžasná dáma,“ hovorí Eva Bodorová, podľa ktorej je náročnosť partu vygradovaná od prvých tónov, keďže od začiatku do konca je v ňom veľa koloratúry. „Moja postava má akoby dve polohy. Je to kráľovná, ale je to aj žena. A emočné výlevy oboch týchto Alžbetiných ,tvárí’ pociťujem naraz. Donizettiho hudba mi dovoľuje ukázať vnútro - srdečné, láskavé, a predsa smutné. Emócie sa jednoducho prelínajú cez Donizettiho melódie,“ hovorí charizmatická Eva Bodorová.

V postave vojvodkyne z Nottinghamu Sáry sa diváci môžu tešiť na svetoznámu ruskú mezzosopranistku Elenu Maximovu, ktorej mezzosoprán dobyl aj najslávnejšie operné domy od Covent Garden v Londýne po La Scalu v Miláne. V Košiciach sa predstaví po prvý raz. „Pred rokom som mala kontrakt na rolu Sáry v opere v austrálskom Sydney, ale, žiaľ, prišiel covid a divadlá sa zatvorili. Takže v Košiciach mám v tejto postave premiéru. Ide o bel canto a každé bel canto je náročné, veď záverečná ária patrí k najnáročnejším belcantovým áriám vôbec. Najmä pre tých, ktorí nemajú techniku. Tí, ktorí ju majú, môžu prežiť,“ vraví s úsmevom Elena Maximova.

Roberto Devereux prilákal na javisko Štátneho divadla v Košiciach po prvý raz aj tenoristu Davida Astorgu, žijúceho v Španielsku. Rodák z Kostariky študoval spev okrem iného aj tri roky v Akadémii Placida Dominga v Palau de les Arts Reina Sofia vo Valencii. „Spievať Roberta Devereux je veľmi náročné, zároveň však obohacujúce. Tu v Košiciach ho spievam prvý raz, hoci už vlani som dostal ponuku na túto rolu v Teatro Massima v Palerme, kvôli pandémii však produkciu preložili na budúci rok,“ hovorí Astorga.

Z domácich sólistov sa predstaví Marián Lukáč v postave Vojvodu z Nottinghamu. „Rád spievam Donizettiho opery, škoda len, že sa nehrávajú častejšie. Postava vojvodu z Nottinghamu je blízka môjmu srdcu aj naturelu. V postave zroneného, smutného a podvedeného manžela môžem naplno prejaviť svoje emócie,“ priznáva Marián Lukáč.

Oslavy Európskeho dňa opery iniciovala v roku 2007 organizácia Opera Europe so sídlom v Bruseli. Zastrešuje profesionálne operné spoločnosti a operné festivaly v Európe. Cieľom tohto dňa je podpora vzniku nových a posilnenie existujúcich vzťahov s divákmi. Rôzne podujatia, prehliadky a programy pre operných priaznivcov v tento deň pripravujú mnohé európske operné domy, v roku 2021 sa mnohé z nich presúvajú kvôli pandémii do online priestoru.

Záznam novej opernej inscenácie vychádza zo skúšok, ktoré súbor ukončil v polovici decembra. „Je to verzia predstavenia, ktoré uvidia aj diváci pri septembrovej premiére naživo v divadle. V rámci záznamu sme sa prostredníctvom kamery pokúsili zaujímavo priblížiť túto operu aj z iného pohľadu, pre divákov v online priestore,“ dodáva riaditeľ košickej opery Roland Khern Tóth.