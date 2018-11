Oslavy 17. novembra v Prahe: Kytice od Babiša a Okamuru vyhodili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 17. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (hnutie ANO) a predseda SPD Tomio Okamura prišli položiť kvety k pamätníku na Národnej triede v Prahe už v noci na sobotu 17. novembra. Vyhli sa tak síce demonštrantom, ale ich kvety vydržali na mieste len do rána - potom kytice skončili v koši, približuje spravodajský server televíznej stanice Nova.Babiš a Okamura pravdepodobne nechceli, aby sa kladenie kvetov k pamätníku na Národnej triede nieslo v podobnom duchu ako pred rokom, keď ich demonštranti vypískali. Obaja na Národnú triedu preto prišli už v noci po prílete zo zahraničia. Babiš bol na rokovaniach s predstaviteľmi EÚ v Bruseli a Okamura na zjazde nacionalistických strán v bulharskej Sofii, vysvetľuje webová stránka tn.nova.cz.Kytice však pri pamätníku dlho nezostali. Demonštranti ich ráno hodili do koša. Na stužku od Babišovej kytice, kde bolo pôvodne napísané "Ďakujem. Ing. Andrej Babiš", pripísali čiernou fixkou "ŠTBák Bureš". Podľa webu Blesk.cz majú vyhodenie kytíc na svedomí aktivisti zo skupín Kapitun a Rebelové.Rovnaký osud ako kytice od Babiša a Okamuru postihol tiež kyticu, ktorú na Národnú triedu priniesol riaditeľ administratívnej sekcie Kancelárie prezidenta Jan Novák. Kytica so stužkou, na ktorej bolo meno českého prezidenta Miloša Zemana, dlho pri pamätníku nezostala, píše tn.nova.cz.Vypätá atmosféra ráno sprevádzala kladenie kytíc aj u ďalších politikov. Pískanie si vypočul šéf ČSSD Jan Hamáček. Nadávky za svojho straníckeho šéfa potom schytali aj predstavitelia hnutia ANO - napríklad minister dopravy Dan Ťok či pražský líder Petr Stuchlík.Na 17. novembra je v Česku naplánovaný celý rad demonštrácií. Do ulíc vyrazia stovky policajtov. Udalosti 17. novembra si ľudia okrem Národnej triedy budú pripomínať aj pri internáte Hlávkova kolej, na Žitnej ulici a na Albertove, sumarizuje televízia Nova.