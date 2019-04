Oslavy Dňa mesta Košice potrvajú takmer mesiac

Na archívnej snímke centrum Košíc, Alžbetina ulica, v pozadí Dóm sv. Alžbety. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 25. apríla (TASR) – Oslavy Dňa mesta Košice potrvajú tento rok dlhšie ako inokedy. Dôvodom je ich jubilejný 25. ročník i majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informovalo vedenie mesta, metropola východu sa od 29. apríla do 23. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, dobrého jedla ale i vzdelávania a charity. Košice si tento rok pripomínajú 650. výročie odovzdania prvej erbovej listiny mestu.V rámci osláv dňa mesta sa uskutoční približne 60 podujatí v rôznych častiach Košíc. Hlavné pódium bude situované v priestoroch Dolnej brány.,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.Mesto pripomína, že k oslavám prispejú aj deti, žiaci základných škôl, profesionálni umelci i aktívni seniori. Sprievodné programy jednotlivých mestských častí, centier voľného času a ďalších organizácií i inštitúcií tvoria približne tretinu všetkých akcií jubilejného ročníka.povedal pre TASR primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že aj na aktivitách v súvislosti so šampionátom sa podieľa aj príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá. Podľa neho bude najpríťažlivejšou historickou akciou počas osláv podujatie“ ktoré sa uskutoční v centre mesta 7. mája. Pôjde o divadelnú rekonštrukciu udalostí udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice zo 7. mája 1369. V rovnaký deň je na programe aj odhalenie pamätnej tabule pri tejto príležitosti či slávnostné odovzdávanie verejných ocenení.Oslavy budú zahŕňať napríklad aj remeselné trhy, folklórny sprievod, stavanie mája, vystúpenia rôznych hudobných skupín, otvorenie Detskej železnice, Deň otvorených dverí Historickej radnice, Primátorskú kvapku krvi, maľovanie na chodník, netypickú módnu prehliadku a iné. „uviedol vedúci referátu marketingu a kultúry Magistrátu mesta Košice Richard Herrgott s tým, že ten je na programe 9. mája v Amfiteátri. Pôjde o hudobno-zábavný program mesta a otváraciu šou Hokejového mestečka 2019. To nadviaže na oslavy dňa mesta.uzavrel.