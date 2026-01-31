Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Oslavy fašiangov v Novom Meste budú pokračovať aj vo februári


Tagy: fašiangy Karneval Program

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto organizuje v období medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou pestrý fašiangový program, ktorý prepája ľudové zvyky so súčasným mestským prostredím. Hovorkyňa ...



424596114_770173018489944_2587694836809721859_n 676x450 31.1.2026 (SITA.sk) - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto organizuje v období medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou pestrý fašiangový program, ktorý prepája ľudové zvyky so súčasným mestským prostredím. Hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová uviedla, že prvé podujatia vo fašiangovom duchu sa konali už v januári v novomestskej knižnici na Pionierskej.

Fašiangový január


„Počas tematických čítaní si deti z Materskej školy Legerského vypočuli ľudové príbehy, riekanky a pesničky o fašiangoch. Na záver si deti vyrobili vlastné fašiangové masky podľa tradičných postáv, ktorými ľudia zvykli v minulosti vyháňať zimu a privolávať jar," priblížila hovorkyňa.

Fašiangový január uzavrie piaty Reprezentačný ples mestskej časti, ktorý sa uskutoční 31. januára v Stredisku kultúry Vajnorská.

Karneval na ľade


Vo februári mestská časť pokračuje ďalšou sériou podujatí. Už 1. februára čaká deti, ale aj dospelých Karneval na ľade. „Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ožijú fašiangy v netradičnej podobe Karnevalu na ľade, kde sa karnevalové masky, smiech a hudba presunú na ľadovú plochu a vytvoria modernú podobu fašiangovej veselice. Súčasťou je už tradične korčuliarska škola Jumping Joe,“ dodala vedúca oddelenia kultúry, športu a voľného času Adriana Rabatinová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dom kultúry Kramáre ponúkne fašiangové podujatia v tradičnom duchu – Ľudovú fašiangovú veselicu a Fašiangovú tančiareň. „Počas Ľudovej fašiangovej veselice 8. februára vystúpi detský folklórny súbor Čečinka, pre deti bude pripravený fašiangový kvíz vytvorený etnologičkou a tvorba vlastných výtvarných výrobkov vďaka rodinnému centru Kramárik," poznamenala ďalej hovorkyňa.

O pár dní neskôr, 12. februára, ožije Dom kultúry Kramáre Fašiangovou tančiarňou. „Tančiarne sa konajú pravidelne každé dva mesiace, sú bezplatné a pozvaná je široká verejnosť. Obľubu si našli najmä medzi seniorkami a seniormi," dodala hovorkyňa.


Fašiangové posedenia si organizujú aj niektoré novomestské denné centrá, počas ktorých sa seniori stretnú, spoločne vyrábajú fašiangové ozdoby alebo si pochutnávajú na typických šiškách.




Zdroj: SITA.sk - Oslavy fašiangov v Novom Meste budú pokračovať aj vo februári © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Prvá návšteva slovenského predstaviteľa v Andorre. Marek Eštok hovoril o daniach, EÚ aj Ukrajine – FOTO
<< predchádzajúci článok
Inkluzívne projekty Slovenského filmového ústavu pomáhajú sprístupniť filmy znevýhodneným osobám – FOTO

