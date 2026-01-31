|
Sobota 31.1.2026
Meniny má Emil
|Denník - Správy
31. januára 2026
Oslavy fašiangov v Novom Meste budú pokračovať aj vo februári
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto organizuje v období medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou pestrý fašiangový program, ktorý prepája ľudové zvyky so súčasným mestským prostredím. Hovorkyňa ...
31.1.2026 (SITA.sk) - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto organizuje v období medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou pestrý fašiangový program, ktorý prepája ľudové zvyky so súčasným mestským prostredím. Hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová uviedla, že prvé podujatia vo fašiangovom duchu sa konali už v januári v novomestskej knižnici na Pionierskej.
„Počas tematických čítaní si deti z Materskej školy Legerského vypočuli ľudové príbehy, riekanky a pesničky o fašiangoch. Na záver si deti vyrobili vlastné fašiangové masky podľa tradičných postáv, ktorými ľudia zvykli v minulosti vyháňať zimu a privolávať jar," priblížila hovorkyňa.
Fašiangový január uzavrie piaty Reprezentačný ples mestskej časti, ktorý sa uskutoční 31. januára v Stredisku kultúry Vajnorská.
Vo februári mestská časť pokračuje ďalšou sériou podujatí. Už 1. februára čaká deti, ale aj dospelých Karneval na ľade. „Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ožijú fašiangy v netradičnej podobe Karnevalu na ľade, kde sa karnevalové masky, smiech a hudba presunú na ľadovú plochu a vytvoria modernú podobu fašiangovej veselice. Súčasťou je už tradične korčuliarska škola Jumping Joe,“ dodala vedúca oddelenia kultúry, športu a voľného času Adriana Rabatinová.
Dom kultúry Kramáre ponúkne fašiangové podujatia v tradičnom duchu – Ľudovú fašiangovú veselicu a Fašiangovú tančiareň. „Počas Ľudovej fašiangovej veselice 8. februára vystúpi detský folklórny súbor Čečinka, pre deti bude pripravený fašiangový kvíz vytvorený etnologičkou a tvorba vlastných výtvarných výrobkov vďaka rodinnému centru Kramárik," poznamenala ďalej hovorkyňa.
O pár dní neskôr, 12. februára, ožije Dom kultúry Kramáre Fašiangovou tančiarňou. „Tančiarne sa konajú pravidelne každé dva mesiace, sú bezplatné a pozvaná je široká verejnosť. Obľubu si našli najmä medzi seniorkami a seniormi," dodala hovorkyňa.
Fašiangové posedenia si organizujú aj niektoré novomestské denné centrá, počas ktorých sa seniori stretnú, spoločne vyrábajú fašiangové ozdoby alebo si pochutnávajú na typických šiškách.
Zdroj: SITA.sk - Oslavy fašiangov v Novom Meste budú pokračovať aj vo februári © SITA Všetky práva vyhradené.
