Oslavy zvrchovanosti Slovenska v Starej Bystrici otvorí hasičská súťaž

Na archívnej snímke vystúpenie folklórneho súboru Urpín. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Bystrica 13. júla (TASR) – Dvojdňové oslavy zvrchovanosti Slovenska v Starej Bystrici otvorí v piatok vo večerných hodinách nočná medzinárodná hasičská súťaž. Pre obec je novinkou, po iné roky bola naplánovaná na nedeľu, no minulý rok sa prvýkrát osvedčila nočná atmosféra Rínku sv. Michala Archanjela. Tento rok prisľúbili svoju účasť na súťaži hasičské zbory z Chorvátska, Poľska a Českej republiky.Oslavy zvrchovanosti Slovenska patria už k tradičným kysuckým podujatiam a tento rok to bude ich 16. ročník.uviedla pre TASR Nikola Vlčková z organizačného tímu podujatia.Hlavná časť programu sa začne v sobotu o 17 h.priblížila.Tento rok dostal vo folklórnej časti priestor víťaz súťaže Zem spieva - Folklórny súbor Urpín." informovala Vlčková s tým, že túto časť programu ukončí spevák Josef Laufer.Záver hlavného programu bude patriť tradične zapáleniu vatry zvrchovanosti a zasadeniu lipky do Aleje zvrchovanosti za účasti známych osobností. Oficiálna časť bude ukončená ohňostrojom.uzavrela.