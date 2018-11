Oslobodená kresťanka Ásijá bíbí plánuje odísť do zahraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 1. novembra (TASR) - Pakistanská kresťanka Ásijá bíbí, ktorá bola pred ôsmimi rokmi odsúdená na smrť za bohorúhačstvo a tento týždeň ju najvyšší súd zbavil viny, má v úmysle opustiť svoju vlasť. Pouličné protesty radikálnych islamistov voči jej osobe sú totiž čoraz intenzívnejšie, píše agentúra AP.Ásijin brat Jakúb Masíh informoval, že jeho sestra odíde z Pakistanu ihneď, ako ju oficiálne prepustia z neidentifikovaného miesta, kde ju z bezpečnostných dôvodov doteraz zadržiavajú.Ásijá bíbí nie je podľa neho v Pakistane v bezpečí a dokumenty potrebné na jej prepustenie a odchod do nešpecifikovanej krajiny sa už pripravujú. Nespresnil však, kde by sa Ásijá chcela usadiť. Azyl jej zatiaľ ponúkli Francúzsko a Španielsko.Okamžité prepustenie Ásije Nórínovej, mediálne známej pod menom Ásijá bíbí, nariadil trojčlenný tribunál pakistanského najvyššieho súdu v stredu.Súd rozhodol, že obvinenia voči nej neboli dostatočne podložené a preto niet dôvodu na jej potrestanie za to, že údajne urazila islamského proroka Mohameda.Jej oslobodenie však okamžite vyvolalo vlnu rozhnevaných protestov náboženských extrémistov, ktorí odvtedy - už druhý deň po sebe - manifestujú v uliciach pakistanskej metropoly a blokujú dopravu.