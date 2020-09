Oslobodenie Kočnera môže otvoriť iné línie vyšetrovania, lebo celá pozornosť sa sústredila na dokazovanie jeho viny

Existovalo viacero línií vyšetrovania

Pochybnosti zostanú

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Do istej miery je oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka podľa politického analytika Jána Baránka prekvapením. Analytik chce veriť, že súd sa riadil podľa dôkazov a svedomia a nepodľahol tlaku. Zároveň si myslí, že rozhodnutie sudcov v Pezinku môže byť v slovenskom súdnictve prelomovým.„Celý ten čas, čo sme sledovali proces s Marianom Kočnerom sme videli, že mainstreamové médiá prinášajú správy, ktoré ako keby potvrdzovali jeho vinu. Boli aj alternatívne médiá, ktoré prinášali pochybnosti a medzičasom boli obvinené, že nadržiavajú Marianovi Kočnerovi. Ukázalo sa, že to nie je celkom tak. Aj alternatívne správy mali svoju informačnú hodnotu,“ povedal agentúre SITA Baránek.Podľa neho súd nepodľahol mediálnemu tlaku, lebo médiá potrebovali jednoznačného vinníka, ktorý bol daný od začiatku. Analytik chce veriť tomu, že súd sa riadil podľa dôkazov a svedomia a tlaku nepodľahol. Myslí si, že rozsudok otvára veľa otázok.„Napríklad, že ak bol Marian Kočner zainteresovaný do prípadu, či bol posledný možný v reťazci, ktorý má na svedomí Kuciakovu vraždu. A tiež, či to nebola falošná stopa úmyselne živená a podporovaná a či pravda nebude inde. V tomto prípade by muselo znovu začať vyšetrovanie a museli by sa preverovať aj iné stopy,“ mienil analytik s tým, že prípad sa posúva do roviny hypotéz.Baránek pripomenul, že po vražde novinára Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej bolo viacero línií vyšetrovania. Dodal, že v tejto chvíli sa možno spoliehať len na otvorené zdroje. Ako ďalej analytik povedal, rozhodnutie súdu môže byť prelomovým v slovenskom súdnictve a aj vo vyšetrovaní nielen tejto kauzy.„Môže nás posunúť aj v očiste verejného živote. Paradoxne si to ľudia po tomto rozsudku nebudú myslieť, ale hovorím to preto, že toto rozhodnutie môže otvoriť iné línie vyšetrovania, ktoré boli spomínané a o ktorých sa prestalo hovoriť, lebo celá pozornosť sa sústredila na dokazovanie viny Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej, “ zhodnotil Baránek.Analytik si myslí, že súd rozhodol najlepšie, ako vedel. „Za tejto mediálnej pozornosti mohol byť súd ovplyvňovaný, ale asi by si to sudcovia ‚nelajzli',“ podotkol Baránek. Kauza sa zrejme dostane na Najvyšší súd SR . „Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu tu však zostane bez ohľadu na to, ako rozhodne Najvyšší súd SR. Pochybnosti zostanú,“ doplnil analytik.