Osloboďte túto krajinu a odstúpte, vyzval Babiša Schwarzenberg

Na archívnej snímke čestný predseda českej strany TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Praha 23. novembra (TASR) - Čestný predseda českej strany TOP 09 Karel Schwarzenberg v piatok počas diskusie na mimoriadnej schôdzi o vyslovení nedôvery vláde vyzval neprítomného premiéra Andreja Babiša, aby prejavil vďačnosť krajine, v ktorej získal občianstvo a stal sa v nej premiérom. Podľa Schwarzenberga by mal Babiš Česko. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Schwarzenberg zdôraznil, že nevie posúdiť, či premiérovi potomkovia alebo on sám potrebujú lekársku starostlivosť ohľadne duševného zdravia, a nie je ani vyšetrovateľ, ani sudca.Ako bývalý minister zahraničných vecí však vníma zdesenie zahraničných partnerov z toho,Schwarzenberg tlmočil obavy zahraničia slovami:zosumarizoval exminister.upozornil premiéra. A pripomenul, že zahraničná politika sa veľmi podobá", lebo ani v jednom si človek nemôže vybrať partnera.Schwarzenberg tak reagoval na Babišove slová počas jeho piatkového prejavu v Snemovni, v ktorom spomenul, s akým množstvom štátnikov sa v poslednom čase stretol. Exminister Schwarzenberg dodal, že počas pôsobenia vo funkcii bol aj on sám v minulosti nútený rokovať s ľuďmi, ktorí mali krv na rukách alebo boli nekompetentní.vyhlásil podľa Noviniek.cz poslanec.