OSN a MVČK vyzvali na zastavenie bombových útokov na Idlib a Tripolis

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres a prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer v stredu spoločne vyzvali na zastavenie bombových útokov na mestá Idlib v Sýrii a Tripolis v Líbyi. Informovala o tom agentúra AFP.Guterres a Maurer v spoločnom vyhlásení uviedli, že obe mestáVyzvali preto všetky strany oboch konfliktov, aby v obývaných oblastiach upustili od používania výbušnín s rozsiahlym dosahom.napísali vo vyhlásení.Zdôraznili, žeProvincia Idlib v severozápadnej Sýrii je poslednou baštou povstalcov, kde sa v súčasnosti relatívne darí udržiavať prímerie, ktoré po štvormesačnej ofenzíve vládnych vojsk podporovaných Ruskom vstúpilo do platnosti koncom augusta. Podľa organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii v dôsledku ofenzívy zahynulo už vyše 970 civilistov.Samozvaná Líbyjská národná armáda poľného maršala Chalífa Haftara začala v apríli ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis od jednotiek medzinárodne uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty, ktorá tam má hlavné sídlo. Tripolis je však podľa mienky Haftarových síl v rukách "teroristov". Konflikt si od začiatku apríla vyžiadal najmenej 1093 mŕtvych, 5752 zranených a približne 120.000 vysídlených, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).