OSN: Demokracia je dnes oproti predošlým desaťročiam zraniteľnejšia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. septembra (TASR) - Demokracia sa v súčasnosti zdá byť zraniteľnejšou v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami. V posolstve k Medzinárodnému dňu demokracie, ktorý pripadá na 15. septembra, to uviedol generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Ako ďalej napísal, pretoOSN pri príležitosti Medzinárodného dňa demokracie zdôraznila, že tohtoročný 15. september je príležitosťou na hľadanie odpovedí na systémové výzvy súčasnosti, s ktorými je demokracia konfrontovaná. To zahŕňa boj proti ekonomickým a politickým rozdielom, snahu spraviť demokraciu inkluzívnejšou tak, že vtiahne mladých ľudí a marginalizovaných jedincov do politického systému, a úsilie formovať demokraciu, aby sa stala inovačnejšou a schopnejšou reagovať na také výzvy, akými sú migrácia a klimatické zmeny.Medzinárodný deň demokracie je príležitosťou upriamiť pozornosť na hodnoty slobody a dodržiavania ľudských správ ako základných pilierov demokracie, zdôraznila OSN.Demokracia je univerzálna hodnota, na základe ktorej si jednotlivé národy sveta zvolia vlastný politický, ekonomický, sociálny a kultúrny systém, čím prejavia svoju vôľu. OSN uviedla, že aj keď demokracie majú spoločné charakteristiky, neexistuje len jediný model demokracie. Ak OSN pomáha štátom pri podpore a konsolidovaní demokracie, potom tak robí v súlade s Chartou OSN a vždy na výslovnú žiadosť daných členských štátov.Valné zhromaždenie OSN schválilo zriadenie Medzinárodného dňa demokracie v noci na 9. novembra 2007. Termín 15. september sa spája s 20. výročím zorganizovania prvej medzinárodnej konferencie o nových alebo obnovených demokraciách. Rezolúciu s návrhom na zriadenie nového medzinárodného dňa predložilo Nemecko.Okrem iného sa v rezolúcii uvádza, že štáty s demokratickým zriadením sa hlásia k všeobecným demokratickým hodnotám, aj keď jednotná šablóna pre demokratický štát vo svete neexistuje a existovať ani nemôže. VZ OSN v rezolúcii vyzvalo vlády, aby sa angažovali v otázke posilnenia národných programov demokracie a jej konsolidovania.Medzinárodný deň demokracie sa má sláviť každý rok; prvýkrát sa tak stalo v roku 2008.