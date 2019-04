OSN evakuovala vyše 160 utečencov z Líbye do Nigeru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva/Tripolis 19. apríla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) oznámil evakuáciu 163 utečencov z Líbye do Nigeru v rámci prvej operácie tohto druhu, odkedy v okolí hlavného mesta Tripolis vypukli pred dvoma týždňami boje. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Utečenci, medzi ktorými sa nachádzali aj desiatky žien a detí, držali predtým v líbyjských zadržiavacích táboroch v blízkosti frontových línií, uviedol UNHCR v Ženeve.Zatiaľ čo príslušná organizácia premiestnila za uplynulé dni z týchto centier do bezpečnejšieho zariadenia OSN v centre Tripolisu vyše 500 utečencov, viac ako 3000 ľudí sú naďalej držaní v dosahu boja.povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi, ktorý zároveň ďalšie krajiny vyzval, aby sa k tejto snahe pripojili.Boje vypukli 4. apríla, keď jednotky Chalífu Haftara spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty, uznaná OSN. Podľa piatkovej štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahynulo už najmenej 213 ľudí a ďalších 1009 osôb utrpelo zranenia.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar podporuje vládu v Tobruku.