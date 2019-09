OSN je znepokojená policajným násilím v Rusku

Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 9. septembra (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyjadrila v pondelok znepokojenie v súvislosti s postupom ruských bezpečnostných zložiek proti demonštrantom v Rusku, ktorí sa počas letných mesiacov domáhali slobodných volieb a rovnosti šancí všetkých kandidátov.Bacheletová súčasne pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve vyzvala na vyšetrenie prípadov podozrenia na neprimerané použitie sily.Počas leta sa v Rusku konali mnohé masové zhromaždenia za slobodné voľby, pričom najdramatickejšia bola situácia v Moskve, kde tamojšia volebná komisia pre formálne chyby v podpisových hárkoch a ďalších dokumentoch nezaregistrovala väčšinu nezávislých kandidátov volieb do Moskovskej mestskej dumy.Vo svojom úvodnom prejave na 42. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva Bacheletová okrem znepokojenia v súvislosti s "rozsiahlym zatýkaním a policajnými zásahmi v Ruskej federácii" poukázala aj na toto "vylúčenie niekoľkých opozičných kandidátov" z komunálnych volieb.Bacheletová tiež povedala, že počas demonštrácií v júli a auguste bolo zatknutých viac ako 2500 ľudí. Informovala, že "v súčasnosti je päť osôb odsúdených na trest odňatia slobody a iní čelia obvineniam" zo spáchania trestného činu.Bacheletová vo svojom prejave vyzvala príslušné orgány v Rusku, aby "presadzovali slobodu prejavu, právo na pokojné zhromažďovanie a právo zapájať sa do verejných záležitostí," dodala.Spomínané voľby sa konali uplynulú nedeľu a po búrlivom lete boli považované za test súčasnej vlády a prezidenta Vladimira Putina. Kým v Moskve provládne sily utrpeli veľké strany, v regiónoch sa podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov potvrdilo silné postavenie provládnych síl.Voľby rôzneho druhu sa v nedeľu konali v 85 regiónoch Ruskej federácie. Občania okrem iného volili zastupiteľov do 13 regionálnych zhromaždení, gubernátorov 16 subjektov, mestské Dumy v 22 administratívnych centrách a primátorov troch krajských miest. Konali sa aj doplňujúce voľby do Štátnej dumy, a to v štyroch jednomandátových volebných obvodoch - mestách Chabarovsk, Novgorod, Sverdlovsk a Oriol.