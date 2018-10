OSN: Jemen je na pokraji najhoršieho hladomoru za uplynulých 100 rokov

Jemenský otec kŕmiaci svoju podvyživenú dcérku, 27. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 15. októbra (TASR) - Jemen bude čeliť najhoršiemu hladomoru za uplynulých 100 rokov, ak sa neskončia letecké útoky vojenskej koalície pod velením Saudskej Arábie. Ak bude konflikt pokračovať, hladomor by mohol zachvátiť túto krajinu už v nasledujúcich troch mesiacoch a na pokraji smrti sa ocitne 12-13 miliónov ľudí.Varovala pred tým Lise Grandeová, humanitárna koordinátorka OSN pre Jemen, ktorá pre stanicu BBC uviedla:Blízkovýchodný Jemen je v zovretí krvavej občianskej vojny už tri roky - odvtedy, ako húsijskí povstalci podporovaní Iránom obsadili väčšinu územia krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie proti nim bojuje od roku 2015 s podporou medzinárodne uznanej jemenskej vlády.Uprostred konfliktu sa ocitli tisícky civilistov, obklopených mínovými poľami, záplavou mínometných granátov a leteckými útokmi. Výsledkom tejto humanitárnej katastrofy je bilancia najmenej 10.000 mŕtvych a miliónov vnútorne vysídlených.zdôraznila v nedeľu Grandeová.Humanitárna organizácia Save the Children v septembri varovala, že boje v Jemene sa menia naz ktorých tisíce utržujú počas útokov závažné zranenia, uvádza denník The Guardian.Šéfka tejto organizácie Helle Thorningová-Schmidtová počas svojej návštevy Jemenu vyhlásila, že stúpa počet útokov na školy a nemocnice, pričom zdravotníci nie sú schopní zvládať obrovské množstvo zranených. Medzitým sa zrútila mena krajiny a v septembri sa zdvojnásobili ceny potravín, čo ešte zvýšilo riziko hladomoru.