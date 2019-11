OSN: KĽDR obvinila Južnú Kóreu a USA z brzdenia mierového procesu

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. novembra (TASR) - Severná Kórea na pôde OSN obvinila USA a Južnú Kóreu z nepriateľského správania, ktoré podľa nej brzdí pokrok v úsilí o mierové riešenie konfliktu na Kórejskom polostrove. Informovala o tom agentúra AFP.Severokórejský veľvyslanec pri OSN Kim Song v pondelok pred Valným zhromaždením OSN zdôraznil, že Pchjongjang už viac ako 20 mesiacov neuskutočnil testy jadrových zbraní alebo rakiet dlhého doletu.Podľa Songa je to jasný prejav dobrej vôle a tolerancie s cieľom vyhovieť túžbe medzinárodného spoločenstva po mieri a stabilite na Kórejskom polostrove.Dodal však, že situácia v oblasti stále "nevymanila zo začarovaného kruhu zvýšeného napätia", čo možno podľa neho pripísať politickým a vojenským provokáciám USA.Južnú Kóreu veľvyslanec obvinil z pokrytectva, keďže zároveň so snahami o sprostredkovanie americko-severokórejských rozhovorov pracuje na modernizácii svojej armády.Severná Kórea vlani začala rozhovory so Spojenými štátmi, ktorých cieľom mala byť denuklearizácia Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií voči Pchjongjangu.Rokovania však uviazli na mŕtvom bode po februárovom neúspešnom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskej metropole Hanoj. Začiatkom októbra stroskotal aj pokus o obnovenie rozhovorov na pracovnej úrovni.