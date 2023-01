OSN nám dodalo sebavedomie a Slovensko si v organizácií svoje miesto zastalo, tvrdí Káčer

Potrebná istota

Úloha organizácie

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Medzinárodné spoločenstvo nám pred 30 rokmi ukázalo, že s nami počíta a svoje miesto sme si obhájili. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer pri príležitosti dnešného 30. výročia vstupu Slovenska do Organizácie Spojených národov (OSN) Stali sme sa tak jej 180. členskou krajinou. Ako informuje tlačový odbor rezortu zahraničia, minister Káčer pripomenul, že Slovensko malo v OSN od začiatku dvere otvorené, čoho dôkazom bol aj krátky čas medzi vznikom krajiny a jej vstupom do organizácie.„Medzinárodné spoločenstvo nám, vtedy mladému štátu, ukázalo, že s nami v systéme OSN počíta. Dodalo nám tým potrebnú istotu a sebavedomie. Slovensko si svoje miesto zastalo a začalo sa aktívne podieľať na medzinárodnom poriadku, ktorý je založený na pravidlách. Svet sa musel za posledných tridsať rokov prispôsobiť dejinnému vývoju, no ukazuje sa, že len usporiadanie založené na spolupráci a dialógu medzi krajinami je jediné s potenciálom prežiť,“ vyhlásil minister Káčer.Dodal, že Slovensko si za tri desaťročia členstva v OSN vybudovalo reputáciu spoľahlivého partnera, ktorý vyznáva odkaz Charty OSN, teda úctu k ľudským právam, mierové riešenie sporov či rešpektovanie územnej celistvosti.Minister Káčer zároveň ocenil úlohu organizácie pri riešení vojny na Ukrajine, pomoc utečencom aj iniciatívu pri riešení pandémie COVID-19. O aktívnom pôsobení Slovenska v OSN svedčí aj naše pravidelné členstvo v hlavných orgánoch organizácie – v Bezpečnostnej rade (2006-2007), v Rade pre ľudské práva (2008-2011 a 2018-2020), v Hospodárskej a sociálnej rade (2010-2012) či predsedaním 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom.Medzi najvýznamnejšie osobnosti v štruktúrach OSN sa podľa rezortu diplomacie svojou aktivitou zaradili aj Eduard Kukan, Peter Tomka, Ján Kubiš, Oľga Algayerová či Miroslav Jenča.