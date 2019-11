OSN: Po 30 rokoch detských práv bol dosiahnutý pokrok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. novembra (TASR) - Deti na celom svete žijú dlhšie a zdravšie, ale zároveň čelia novým hrozbám, ako je napríklad klimatická zmena, informoval v pondelok Detský fond OSN (UNICEF).V správe pri príležitosti 30. výročia Dohovoru OSN o právach dieťaťa organizácia hodnotí pokrok a výzvy, s ktorým sa dnes mladí ľudia vyrovnávajú.Riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová vo vyhlásení uviedla, že, aledodala Foreová.Pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý od roku 1989, správa uvádza, že globálna miera úmrtnosti detí do päť rokov klesla približne o 60 percent. Viac detí chodí na základnú školu a práva detí ovplyvnili zákony v mnohých krajinách.UNICEF však zdôrazňuje, že pokrok nebol rovnomerný, pričom pri deťoch do päť rokov z najchudobnejších domácností je dvakrát také pravdepodobné, že umrú z príčin, ktorým je možné predchádzať, ako bohatšie deti v rozvojových krajinách.Proti osýpkam je očkovaná iba polovica chudobných detí v subsaharskej Afrike a niektoré dievčatá sú teraz viac ohrozené detským manželstvom ako v roku 1989.