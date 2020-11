OSN posiela 100 miliónov dolárov z núdzových prostriedkov na boj proti hladomoru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad Organizácie Spojených národov (OSN) pre koordináciu humanitárnych záležitostí uvoľnil 100 miliónov dolárov z núdzových prostriedkov pre sedem krajín v Afrike a na Blízkom východe, ktorým hrozí hladomor v súvislosti s vojnovými konfliktami alebo pandémiou ochorenia COVID-19.Námestník generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci OSN Mark Lowcock sa v tejto súvislosti vyjadril, že by bolo nehorázne, ak by sa svet, v ktorom je viac ako dosť jedla pre všetkých, vrátil do čias, keď boli hladomory bežné.Podľa vyhlásenia, ktoré úrad zverejnil v noci, poputuje 80 miliónov dolárov do Afganistanu, Burkiny Faso, Konžskej demokratickej republiky, Nigérie, Južného Sudánu a Jemenu, a ďalších 20 miliónov dávajú bokom v súvislosti s očakávaním, že vznikne potreba boja proti hladu v Etiópii, kde tento mesiac vypukli boje v regióne Tigray.Podľa OSN by mali peniaze putovať najmä najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ako sú ženy, dievčatá a ľudia so znevýhodnením.(1 EUR = 1,1830 USD)