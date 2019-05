OSN pred 15 rokmi vyzvala svoje štáty, aby si pripomínali 8. a 9. máj

Ilustračná snímka. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Moskva 8. mája (TASR) - Skončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája.Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto májové dni - jeden alebo druhý, prípadne oba. Na podujatiach sa má spomínať na všetky obete druhej svetovej vojny a má sa im vzdať náležitá pocta, uviedla OSN.Druhú svetovú vojnu v bývalom Sovietskom zväze i v súčasnom Rusku nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou a Deň víťazstva nad fašizmom oslavujú 9. mája.V Slovenskej republike je Deň víťazstva nad fašizmom dňom pracovného pokoja. Rozhodli o tom poslanci zákonodarného zboru v júni 1996. V roku 2019 si svet pripomína 74. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom.Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia skončenia druhej svetovej vojny, a potom aj v rokoch 2010 pri 65. a 2015 pri 70. výročí skončenia vojny usporiadalo slávnostné mimoriadne zasadnutia s cieľom vzdať počtu všetkým obetiam druhej svetovej vojny. Pri každom z vtedajších výročí OSN vyzvala svoje členské štáty, aby intenzívnejšie bránili ohrozeniu medzinárodného mieru a bezpečnosti a aby opätovne potvrdili centrálnu úlohu, ktorá v danej oblasti prináleží OSN.Hoci si väčšina ľudí 8. a 9. mája pripomína víťazstvo nad nacizmom a fašizmom, ideológia fašizmu pretrváva doteraz.Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939 napadnutím Poľska hitlerovským Nemeckom. Agresori, najmä vojenské jednotky Nemecka a Japonska, v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na všetkých frontoch.Prelom z rokov 1941 a 1942, keď vojská Červenej armády odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu, predznamenal obrat v prospech nielen Sovietskeho zväzu (ZSSR), ale aj spojencov Británie a Spojených štátov. Zásadný obrat vo vojne znamenala bitka o Stalingrad z roku 1943.Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci a teroru, najmä zastavením nemeckého ťaženia v severnej Afrike v rokoch 1942 a 1943, dobytím Sicílie v roku 1943 a úspešným vylodením v Normandii v roku 1944.Na prelome apríla a mája 1945 bolo otázkou času, kedy nacistické Nemecko, hlavný agresor vojny, bude donútené podpísať kapituláciu.Dňa 2. mája 1945 Prvý bieloruský a Prvý ukrajinský front Červenej armády dovŕšili porážku nemeckých obranných zoskupení pri Berlíne. Hlavnému vyjednávačovi ZSSR generálovi Vasilijovi Čujkovovi sa ani po samovražde Adolfa Hitlera nepodarilo dohodnúť kapituláciu už prakticky porazeného Nemecka.Západní spojenci rozdrvili nemecký odpor na západnom fronte. Hitlerov nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, avšak najskôr sa snažil zabezpečiť evakuáciu čo najväčšieho počtu vojakov a civilistov z východných oblastí Nemecka na západ.Ešte 3. mája 1945 sa dovŕšilo oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali v Javorníkoch a Bielych Karpatoch. S Nemeckom kolaborujúca vláda Slovenskej republiky aj s prezidentom Jozefom Tisom podpísala kapituláciu 8. mája 1945. Metropolu bývalého Československa, Prahu, stále ohrozovali nemecké jednotky, v meste 5. mája 1945 vypuklo májové povstanie pražského ľudu.Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo osem spojeneckých generálov zo ZSSR, Británie, USA, Francúzska, pričom sa 8. mája 1945 do 23.01 h mali ukončiť všetky boje.Sovietske vedenie však chcelo, aby sa akt podpisu dokumentu zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne-Karlhorste.Historik Vojenského historického ústavu Igor Baka v spojitosti s oslavou Dňa víťazstva - v európskych štátoch 8. mája, v Rusku a niektorých ďalších krajinách bývalého ZSSR 9. mája - spresnil, že kapitulácia bola podpísaná 7. mája. Sovieti si vyžiadali opakovanie jej podpisu 8. mája v Berlíne. Na tomto akte sa zúčastnil za nemeckú stranu okrem iného náčelník štábu Wehrmachtu Wilhelm Keitel a za sovietsku stranu maršal Georgij Žukov. Akt podpisu kapitulácie sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945. Avšak podpisom kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 h stredoeurópskeho času - vtedy už v ZSSR bolo po polnoci, teda 9. mája.Po páde socialistického zriadenia sa vo viacerých stredo- a východoeurópskych krajinách presunuli oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. mája.Vo svete sa vojna v máji 1945 ešte neskončila. Boje prebiehali na Ďalekom východe a v Tichomorí medzi americkými a japonskými vojskami. Až zhodenie dvoch atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki urýchlilo kapituláciu Japonského cisárstva, ktoré ju podpísalo 2. septembra 1945.V bývalom ZSSR sa pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom konávali vojenské prehliadky na Červenom námestí. Rusko ich obnovilo v roku 2008.