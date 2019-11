OSN preskúma plány Turecka na umiestnenie sýrskych utečencov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 1. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi povedal, že svetová organizácia preskúma plány Ankary na repatriáciu sýrskych utečencov do navrhovanej "bezpečnej zóny" na severovýchode ich krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.Erdogan predstavil šéfovi OSN turecký plán na nové oblasti osídlenia, kam by vrátili do Sýrie utečencov, na ich stretnutí s Istanbule, uviedla OSN v oznámení.Guterres podľa nehoTureckého lídra informoval, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)Turecko dlho presadzovalo vytvorenie tzv. bezpečnej zóny v Sýrii pri svojej južnej hranici, kam by mohli presídliť približne 3,6 milióna Sýrčanov, ktorých prijalo počas krvavého konfliktu v susednej krajine.Očakáva sa, že takáto zóna sa bude rozprestierať na pásme sýrskeho územia na severovýchode krajiny, ktoré Ankara ovládla po svojej najnovšej vojenskej operácii v Sýrii, zameranej na zatlačenie bojovníkov z radov sýrskych Kurdov od hranice.Tureckí predstavitelia uvádzajú, že v bezpečnej zóne by mohli umiestniť až dva milióny utečencov, a zdôrazňujú, že ich návrat do Sýrie by bol dobrovoľný, nie nútený.Ľudskoprávne organizácie Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW) však vo svojich správach z októbra obvinili Ankaru, že v uplynulých mesiacoch Sýrčanov nútene navracala do ich krajiny - čo Turecko poprelo.