OSN: Severná Kórea nezastavila svoje jadrové a raketové programy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. augusta (TASR) - Severná Kórea nezastavila svoje jadrové a raketové programy, čo je v rozpore so sankciami OSN. Vyplýva to z dôvernej správy OSN, o ktorej v sobotu informovala agentúra Reuters.Polročnú správu nezávislých odborníkov, ktorí sledujú vykonávanie sankcií OSN, dostal na stôl sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN v piatok večer.uviedli odborníci v 149-stranovej správe.Podľa nej Severná Kórea taktiež vojensky spolupracuje so Sýriou a snaží sa predávať zbrane šiitským povstalcom v Jemene.Pchjongjang podľa správy porušil aj zákaz vývozu textilu tým, že v období od októbra 2017 do marca 2018 vyviezol tovar za viac ako 100 miliónov dolárov do Číny, Ghany, Indie, Mexika, Thajska, Turecka, Uruguaja a na Srí Lanku.Správa nezávislých odborníkov sa dostala na verejnosť v čase, keď Rusko a Čína navrhujú, aby Bezpečnostná rada OSN začala diskutovať o zmiernení sankcií vo KĽDR po tom, čo sa v júni konala historická schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Dohodli sa, že budú pracovať na odstránení jadrových zbraní z Kórejského polostrova.