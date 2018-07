OSN: V Sýrii od roku 2013 zahynulo alebo bolo zranených vyše 7000 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) potvrdila, že počas ozbrojeného konfliktu v Sýrii od roku 2013 prišlo o život alebo utrpelo zranenia viac ako 7000 detí.Uviedla to v piatok osobitná zástupkyňa OSN pre deti a ozbrojené konflikty Virginia Gambová s tým, že podľa neoverených informácií ide aždetí.Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN Gambová povedala, že OSN od začiatku tohto roka doposiaľ potvrdila viac ako 1200 prípadov porušovania práv detí.Spresnila, že tento počet zahŕňa vyše 600 detí, ktoré boli zavraždené či zmrzačené, a vyše 180 detí, ktoré naverbovali do boja či využili vládne sily alebo ozbrojené skupiny.Podľa Gambovej v prvom štvrťroku tohto roka zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom 348-percentný nárast prípadov vrážd a zmrzačenia detí.Gambová dodala, že taktiež došlo kpočtu detí, ktoré držia vo väzbe za údajné stýkanie sa s ozbrojenými zložkami a skupinami.