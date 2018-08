OSN varuje pred rizikami ofenzívy sýrskych vládnych síl v Idlibe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 8. augusta (TASR) - Očakávaná ofenzíva sýrskych vládnych síl proti povstalcom v provincii Idlib by mohla mať za následok, že presídlencami sa stane viac než 700.000 ľudí z tohto regiónu.Vo svojej najnovšej správe na to v stredu upozornila skupina humanitárnych a zdravotníckych organizácií vedených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).V správe sa píše, že v dohľadnom čase sa na severozápade Sýrie očakáva nárast násilia, ktorého výsledkom bude presídlenie od 250.000 do 700.000 ľudí v Idlibe a v susedných regiónoch.Autori správy upozorňujú, že z toho vyplýva aj navýšenie nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre ohrozených ľudí, najmä neodkladnej lekárskej pomoci.Západné médiá pripomínajú, že v minulosti velenie vládnych síl viackrát uzavrelo s ozbrojenou opozíciou dohody, ktoré počítali s prevozom povstalcov a ich rodín práve do provincie Idlib. Takto sa počet ľudí žijúcich v tomto regióne zvýšil na dvojnásobok - na 2,5 milióna ľudí.Posledných asi 10.000 takýchto presídlencov prišlo nedávno do Idlibu a na sever provincie Aleppo z miest na juhu Sýrie. Títo ľudia boli medzi vyše 180.000 osobami, ktoré svoje domovy na juhu Sýrie opustili v čase od polovice júna do konca júla, a to v dôsledku bojov, ale aj spomínaných dohôd medzi vládou a povstalcami, uvádza sa v najnovšej správe vpracovanej pod vedením WHO.OSN vo svojich vyhláseniach opakovane upozorňuje na riziká, ktoré pre miestne obyvateľstvo predstavuje útok na Idlib. Sýrsky prezident Bašár Asad však v nedávnom rozhovore pre ruské médiá označil ovládnutie provincie Idlib za prioritu vládnych ozbrojených síl.Humanitárny koordinátor OSN pre Sýriu Panos Mumtzis v júni v súvislosti s plánmi sýrskeho vojenského velenia varoval, že ak by sa z provincie Idlib, ktorá hraničí s Tureckom, vydali kvôli bojom na útek približne dva milióny ľudí, nemali by už v rámci Sýrie kam ísť. Vyslovil preto obavu, že rastúce vojenské napätie a strety v provincii Idliba mohlo by dôjsť k ešte väčším ukrutnostiam, než sú tie, ktoré sa už počas siedmich rokov občianskej vojny v Sýrii odohrali.