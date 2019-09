OSN víta ponuku húsíov zastaviť útoky na Saudskú Arábiu

Jemenskí povstaleckí húsíovia, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths uvítal ponuku jemenských povstalcov húsíov zastaviť všetky útoky na Saudskú Arábiu so slovami, že takýto krok by mohol ukončiť roky trvajúci krvavý konflikt, píše agentúra AFP.Implementácia iniciatívy húsíov, povedal Griffiths v sobotu. Vo vyhlásení zo svojho sídla v New Yorku ocenil "Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia, ovládajúci hlavné mesto Saná a ďalšie časti krajiny, bojujú v ničivej päť rokov trvajúcej vojne proti koalícii vedenej Saudskou Arábiou, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu.Húsíovia navrhli v piatok zastaviť útoky na Saudskú Arábiu ako súčasť mierovej iniciatívy.Saudská Arábia zareagovala na tento návrh opatrne. Minister zahraničných vecí Ádil Džubajr odkázal:Griffiths zdôraznil "Jemenskí povstalci - húsíovia, spriaznení s Iránom, vyslovili citovanú ponuku po tom, ako sa prihlásili k zodpovednosti za útoky bezposádkovými lietadlami na saudskoarabské ropné zariadenia, ktoré sa odohrali uplynulý víkend. USA tvrdia, že ich spáchal Irán.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba