OSN: Vláda a vzbúrenci v Jemene bránia prísunu humanitárnej pomoci

Káhira 3. novembra (TASR) - Úrady v Jemene prakticky znemožňujú prísun a distribúciu humanitárnej pomoci smerujúcej do tejto vojnovým konfliktom sužovanej krajiny, napísala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie regionálneho riaditeľa Detského fondu OSN (UNICEF) Geerta Cappelaera.Ani jemenská vláda, ani tzv. húsíovia, ktorí proti nej bojujú, s humanitárnymi organizáciami nespolupracujú, uviedol Cappelaere pre AP a dodal, že vytváranie prekážok pre dodávky humanitárnej pomoci môže urýchliť vypuknutie rozsiahleho hladomoru.dodal Cappelaere.Šiitskí vzbúrenci nazývaní húsíovia, ktorých podporuje Irán, obsadili v roku 2014 hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie rozsiahleho hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.