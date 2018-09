OSN vyhlásila deň úmrtia Matky Terezy za Medzinárodný deň charity

Najznámejšia misionárka na svete. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 5. september v rezolúcii 67/105 z roku 2012 za Medzinárodný deň charity. Charita - teda dobročinnosť - môže prispieť k podpore dialógu medzi národmi rôznych civilizácií, kultúr aj náboženského vyznania. Podporiť môže aj solidaritu a vzájomné porozumenie medzi národmi, uviedli členovia VZ OSN v rezolúcii.Privítali aj charitatívne, respektíve dobročinné aktivity rôznych organizácií, v prvom rade však prácu, ktorú vykonala Matka Tereza. Medzinárodný deň charity vyhlásilo VZ OSN na výročie úmrtia Matky Terezy z Kalkaty - na 5. septembra.Blahoslavená Matka Tereza, známa aj ako Terézia z Kalkaty, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910-1997), sa celý život venovala práci medzi najúbohejšími z úbohých. Volanie k tejto práci pocítila v septembri 1946, keď vlakom cestovala z Kalkaty do Dárdžilingu. Spočiatku jejnechápali ani jej predstavené. Napokon Terézia z Kalkaty v októbri 1950 dosiahla schválenie svojej kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu.Zakladateľka rádu Kongregácie misionárok lásky sa spolu so sestrami venovala všetkým, ktorých jej členky našli na uliciach zomierať od hladu alebo chorôb. Pozornosť venovali aj deťom vydaným na nemilosť ulice. Postupne si dielo Matky Terezy získavalo rešpekt nielen v Indii, ale na celom svete.Nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979 skonala 5. septembra 1997 v materskom dome v Kalkate. Blahorečil ju 19. októbra 2003 pápež Ján Pavol II.