OSN vyzvala predstaviteľov Cypru na obnovenie mierových rozhovorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. júla (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) jednomyseľne schválila vo štvrtok rezolúciu, ktorá vyzýva súperiace strany na Cypre, abya začali spolupracovať s vyslancom OSN. Cieľom týchto spoločných rokovaní je zistiť, či nastal vhodný čas viesť rozhovory o opätovnom zjednotení etnicky rozdeleného Cypru. Informovala o tom agentúra AP.Početné kolá mierových rokovaní za vyše 40 rokov vždy stroskotali. Posledné rozhovory sprostredkované generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom sa skončili vlani v júli bez dohody. Na začiatku júla tohto roka Guterres požiadal predstaviteľku OSN Jane Hollovú Luteovú, aby si vypočula všetky strany konfliktu s cieľom preskúmať vyhliadky na obnovenie rokovaní o znovuzjednotení.BR OSN spomínanou rezolúciou predĺžila mandát mierových síl OSN na Cypre do 31. januára 2018. Na margo tohto konfliktu dodala, že cyperskí aj tureckí Gréci by mali s Luteovou spolupracovať a obnoviť tak "svoju politickú vôľu a záväzok k dohode".Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko rozmiestnilo svojich vojakov na severe ostrova v reakcii na prevrat vedený podporovateľmi pripojenia ostrova ku Grécku. Severocyperskú tureckú republiku medzinárodne uznáva len Ankara. Európska únia prijala rozdelený Cyprus za svojho člena v roku 2004, no legislatíva EÚ platí iba v gréckej časti ostrova.